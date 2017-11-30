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23:36 (мск), источник: Р-Спорт

Алыпов: МОК наверняка придет к аннулированию всех результатов сборной РФ с ОИ-2014

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года российский лыжник Иван Алыпов выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) придет к тому, что наверняка аннулирует результаты сборной России на Играх в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаде-2014 сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей ОИ-2014.

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«Докажите, пожалуйста, что конкретный спортсмен употреблял допинг. Вот тогда его можно дисквалифицировать. Если это коллективная ответственность, то почему дисквалифицируют по одному? Тогда дисквалифицируйте все результаты в Сочи, — сказал Алыпов агентству “Р-Спорт” по телефону. — Все равно придут к тому, что, к сожалению, наверняка результаты Сочи для российской команды будут аннулированы».

В четверг FIS временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований под своей эгидой с 30 ноября. Ранее МОК признал данных спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты с Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«Для меня все ребята, друзья и товарищи, которые завоевали медали или просто выступали, навсегда останутся олимпийскими чемпионами, теми людьми, которые ковали историю. И никакие решения МОК, FIS не смогут изменить, по крайней мере, моего мнения», — продолжил собеседник агентства.

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