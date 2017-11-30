Алыпов: МОК наверняка придет к аннулированию всех результатов сборной РФ с ОИ-2014
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
На Олимпиаде-2014 сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой
«Докажите, пожалуйста, что конкретный спортсмен употреблял допинг. Вот тогда его можно дисквалифицировать. Если это коллективная ответственность, то почему дисквалифицируют по одному? Тогда дисквалифицируйте все результаты в Сочи, — сказал Алыпов агентству “Р-Спорт” по телефону. — Все равно придут к тому, что, к сожалению, наверняка результаты Сочи для российской команды будут аннулированы».
В четверг FIS временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований под своей эгидой с 30 ноября. Ранее МОК признал данных спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты с Олимпийских игр-2014 в Сочи.
«Для меня все ребята, друзья и товарищи, которые завоевали медали или просто выступали, навсегда останутся олимпийскими чемпионами, теми людьми, которые ковали историю. И никакие решения МОК, FIS не смогут изменить, по крайней мере, моего мнения», — продолжил собеседник агентства.