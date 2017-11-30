Павел Колобков провел встречу с экспертами ЮНЕСКО на тему допинга

«Несмотря на то, что на заседании совета учредителей WADA, которое состоялось 16 ноября в Сеуле, членство РУСАДА в организации не было восстановлено, WADA признала, что Россия выполнила колоссальный объем работы по реформированию системы борьбы с допингом в спорте. Этот прогресс очевиден всем, — сказал Колобков — Мы считаем, что наша страна выполнила все критерии по восстановлению РУСАДА, которые от нас зависели и были прописаны в дорожной карте».