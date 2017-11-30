Алексей Луценко обошел Кайрата Ералиева и другие итоги спортивной премии от НОК

Со 2 по 28 ноября было принято 284 492 голоса на официальном сайте НОК по девяти номинациям — в некоторых категориях борьба шла до самого конца. Например, за приз лучшему спортсмену до последнего спорили чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев и велогонщик «Астаны» Алексей Луценко. С небольшим преимуществом онлайн-голосование выиграл Луценко, который в 2017 году выиграл этап на «Вуэльте».