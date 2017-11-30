Алексей Луценко обошел Кайрата Ералиева и другие итоги спортивной премии от НОК
В Астане прошла торжественная церемония вручения спортивной премии-2017, которую организовал Национальный олимпийский комитет (НОК), передает корреспондент Vesti.kz.
В Астане прошла торжественная церемония вручения спортивной премии-2017, которую организовал Национальный олимпийский комитет (НОК), передает корреспондент Vesti.kz.
Со 2 по 28 ноября было принято 284 492 голоса на официальном сайте НОК по девяти номинациям — в некоторых категориях борьба шла до самого конца. Например, за приз лучшему спортсмену до последнего спорили чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев и велогонщик «Астаны» Алексей Луценко. С небольшим преимуществом
Полностью список победителей выглядит так:
«Лучший спортсмен года по летним видам спорта» — Алексей Луценко (велоспорт);.
«Лучший спортсмен года по зимним видам спорта» — Жанбота Алдабергенова (фристайл);.
«Лучший молодой спортсмен» — Элизабет Турсынбаева (фигурное катание).
«Лучший тренер года по летним видам спорта» — главный тренер национальной сборной команды Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов;.
«Лучший тренер года зимним видам спорта» — главный тренер национальной сборной команды Казахстана по
«Лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта» — Федерация триатлона Казахстана;.
«Лучший спортивный регион» — Управление физической культуры и спорта города Алматы;.
«Прорыв года» — Мужская сборная по стрельбе из лука;.
«Лучшая команда года» — Футбольный клуб «Астана».
Отметим, что на церемонии приз «Достояние Республики» присудили чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО). Вместо боксера, который не смог приехать в Астану, награду получила его мама — Елизавета Сергеевна, которая поблагодарила всех за поддержку и пожелала молодым спортсменам больших побед.