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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

Алексей Луценко обошел Кайрата Ералиева и другие итоги спортивной премии от НОК

В Астане прошла торжественная церемония вручения спортивной премии-2017, которую организовал Национальный олимпийский комитет (НОК), передает корреспондент Vesti.kz.

Со 2 по 28 ноября было принято 284 492 голоса на официальном сайте НОК по девяти номинациям — в некоторых категориях борьба шла до самого конца. Например, за приз лучшему спортсмену до последнего спорили чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев и велогонщик «Астаны» Алексей Луценко. С небольшим преимуществом онлайн-голосование выиграл Луценко, который в 2017 году выиграл этап на «Вуэльте».

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Полностью список победителей выглядит так:

«Лучший спортсмен года по летним видам спорта» — Алексей Луценко (велоспорт);.

«Лучший спортсмен года по зимним видам спорта» — Жанбота Алдабергенова (фристайл);.

«Лучший молодой спортсмен» — Элизабет Турсынбаева (фигурное катание).

«Лучший тренер года по летним видам спорта» — главный тренер национальной сборной команды Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов;.

«Лучший тренер года зимним видам спорта» — главный тренер национальной сборной команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков;.

«Лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта» — Федерация триатлона Казахстана;.

«Лучший спортивный регион» — Управление физической культуры и спорта города Алматы;.

«Прорыв года» — Мужская сборная по стрельбе из лука;.

«Лучшая команда года» — Футбольный клуб «Астана».

Отметим, что на церемонии приз «Достояние Республики» присудили чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО). Вместо боксера, который не смог приехать в Астану, награду получила его мама — Елизавета Сергеевна, которая поблагодарила всех за поддержку и пожелала молодым спортсменам больших побед.

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