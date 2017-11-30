Комиссия Освальда продолжит рассматривать дела российских атлетов и после исполкома МОК

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила ТАСС адвокат спортсменов Анна Козьменко, 12 декабря будут заслушаны спортсмены, участвовавшие в сочинской Олимпиаде.

По информации ТАСС, ближайшие слушания в комиссии МОК, которую возглавляет Денис Освальд, пройдут 4 декабря. На них, в частности, будут приглашены несколько хоккеисток сборной России.

«На 12 декабря запланированы очередные слушания, мы пока не получали информацию, кто из спортсменов будет приглашен туда», — заметила Козьменко.