Комиссия Освальда продолжит рассматривать дела российских атлетов и после исполкома МОК

Как сообщила ТАСС адвокат спортсменов Анна Козьменко, 12 декабря будут заслушаны спортсмены, участвовавшие в сочинской Олимпиаде.
По информации ТАСС, ближайшие слушания в комиссии МОК, которую возглавляет Денис Освальд, пройдут 4 декабря. На них, в частности, будут приглашены несколько хоккеисток сборной России.
«На 12 декабря запланированы очередные слушания, мы пока не получали информацию, кто из спортсменов будет приглашен туда», — заметила Козьменко.
Комиссия МОК под руководством Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и была создана по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В докладе содержатся обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами.