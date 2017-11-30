Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лавров навсегда закрыл тему Крыма
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Создатели фильма «Все деньги мира» потеряли $10 млн из-за актера
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«МОК и WADA все знали о Родченкове». Адвокат Легкова против всех
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
Наталья Водянова показала поклонникам свою маму
Екатерина Климова поделилась откровенным снимком
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
7Гран-при Абу-Даби
15:19 (мск), источник: ТАСС

Комиссия Освальда продолжит рассматривать дела российских атлетов и после исполкома МОК

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Слушания дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014, в дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) будут проходить и после исполкома МОК, который состоится с 5 по 7 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила ТАСС адвокат спортсменов Анна Козьменко, 12 декабря будут заслушаны спортсмены, участвовавшие в сочинской Олимпиаде.

По информации ТАСС, ближайшие слушания в комиссии МОК, которую возглавляет Денис Освальд, пройдут 4 декабря. На них, в частности, будут приглашены несколько хоккеисток сборной России.

«На 12 декабря запланированы очередные слушания, мы пока не получали информацию, кто из спортсменов будет приглашен туда», — заметила Козьменко.

Комиссия МОК под руководством Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и была создана по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В докладе содержатся обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами.

 Marca: Смолов может перейти в "Реал" уже зимой
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
«Магнитка» — «Спартак» и еще 6 матчей игрового дня КХЛ
«МОК и WADA все знали о Родченкове». Адвокат Легкова против всех
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
«Спартак» — главный конкурент «Локо»: шансы команд на титул
Виллаш-Боаш примет участие в ралли «Дакар». Как это возможно?
Болельщики из США приобрели 43 тысячи билетов на ЧМ-2018
Новости
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь