Вяльбе: Каждая страна перед Олимпиадой делает списки, похожие на «Дюшес»
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой
«Если анализировать список “Дюшес”, то он состоит из тех, кто был в списке потенциальных медалистов. Каждая страна делает такие списки перед Олимпийскими играми, чтобы понимать, кто может принести медали. И для спортивного круга ничего нового тут нет. Он составлялся задолго до Игр, когда Олимпийский комитет России нанимал компанию, которая помогала понять, кто может взять медали и что нужно, чтобы завоевать медали. Я тоже встречалась с представителями этой канадской компании, они давали советы, как в быту лучше жить и так далее», — сказала Вяльбе журналистам.
«Возвращаясь к списку потенциальных медалистов и списку “Дюшес”: это, в принципе, одни и те же фамилии, сравнивать и нечего. Список потенциальных медалистов. Из 20 мы понимали, что 4−5 человек могут принести медаль, и они были в списке, — добавила Вяльбе. — Читая мотивировочные решения странно, что написано “по воспоминаниям Григория Родченкова”. Он что, пишет роман или триллер?».
Во вторник в электронной версии газеты New York Times были опубликованы выдержки из личных дневников Родченкова. В январе 2014 года он написал, что помощник