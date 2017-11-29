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16:04 (мск), источник: Р-Спорт

Вяльбе: Каждая страна перед Олимпиадой делает списки, похожие на «Дюшес»

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Каждая страна перед Олимпийскими играми делает списки, похожие на список «Дюшес», чтобы понимать, кто из атлетов может выиграть медали, поэтому ничего нового для спортивного мира тут нет, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014. В мотивировочной части решения МОК по лыжнику Александру Легкову, который лишен золота в гонке на 50 км и серебра в эстафете, говорится, что оно основано на данных, полученных из списка «Дюшес» из доклада независимой комиссии WADA, экспертизе допинг-проб, которая выявила царапины на одной из них, а также письмах экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Если анализировать список “Дюшес”, то он состоит из тех, кто был в списке потенциальных медалистов. Каждая страна делает такие списки перед Олимпийскими играми, чтобы понимать, кто может принести медали. И для спортивного круга ничего нового тут нет. Он составлялся задолго до Игр, когда Олимпийский комитет России нанимал компанию, которая помогала понять, кто может взять медали и что нужно, чтобы завоевать медали. Я тоже встречалась с представителями этой канадской компании, они давали советы, как в быту лучше жить и так далее», — сказала Вяльбе журналистам.

«Возвращаясь к списку потенциальных медалистов и списку “Дюшес”: это, в принципе, одни и те же фамилии, сравнивать и нечего. Список потенциальных медалистов. Из 20 мы понимали, что 4−5 человек могут принести медаль, и они были в списке, — добавила Вяльбе. — Читая мотивировочные решения странно, что написано “по воспоминаниям Григория Родченкова”. Он что, пишет роман или триллер?».

Во вторник в электронной версии газеты New York Times были опубликованы выдержки из личных дневников Родченкова. В январе 2014 года он написал, что помощник экс-заместителя центра спортивной подготовки сборных команд России Ирины Родионовой принес ему допинг-коктейль «Дюшес», в состав которого входили три анаболических стероида и вермут.

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