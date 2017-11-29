Вяльбе: Каждая страна перед Олимпиадой делает списки, похожие на «Дюшес»

Источник: РИА "Новости"

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014. В мотивировочной части решения МОК по лыжнику Александру Легкову, который лишен золота в гонке на 50 км и серебра в эстафете, говорится, что оно основано на данных, полученных из списка «Дюшес» из доклада независимой комиссии WADA, экспертизе допинг-проб, которая выявила царапины на одной из них, а также письмах экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Если анализировать список “Дюшес”, то он состоит из тех, кто был в списке потенциальных медалистов. Каждая страна делает такие списки перед Олимпийскими играми, чтобы понимать, кто может принести медали. И для спортивного круга ничего нового тут нет. Он составлялся задолго до Игр, когда Олимпийский комитет России нанимал компанию, которая помогала понять, кто может взять медали и что нужно, чтобы завоевать медали. Я тоже встречалась с представителями этой канадской компании, они давали советы, как в быту лучше жить и так далее», — сказала Вяльбе журналистам.

«Возвращаясь к списку потенциальных медалистов и списку “Дюшес”: это, в принципе, одни и те же фамилии, сравнивать и нечего. Список потенциальных медалистов. Из 20 мы понимали, что 4−5 человек могут принести медаль, и они были в списке, — добавила Вяльбе. — Читая мотивировочные решения странно, что написано “по воспоминаниям Григория Родченкова”. Он что, пишет роман или триллер?».