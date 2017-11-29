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15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Причиной стали нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

Источник: AFP 2017

Экипаж Касьянова на Олимпийских играх в Сочи занял четвертое место в соревнованиях двоек (с Максимом Белугиным) и четверок (с Хузиным, Пушкаревым и Белугиным). Спортсмены должны были стать бронзовыми призерами Игр-2014 из-за дисквалификации завоевавших золото экипажей россиянина Александра Зубкова, также признанного МОК виновным в нарушении антидопинговых правил. Дело четвертого бобслеиста экипажа Белугина также будет рассмотрено комиссией МОК.

Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводящиеся под эгидой МОК.

Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте.

В активе россиян осталось девять золотых медалей, в следствие чего сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете.

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