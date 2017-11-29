Жуков поблагодарил международные федерации за поддержку российского спорта

Источник: РИА "Новости"

«Мы благодарны федерациям зимних видов спорта, которые выступают в поддержку участия российских спортсменов в Олимпиаде», — сказал Жуков ТАСС.

Ранее главы ряда международных спортивных федераций выступили за допуск сборной России до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Среди них президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс. В своих заявлениях спортивные чиновники высказывались в защиту чистых российских спортсменов, а IIHF направила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо с просьбой допустить сборную России до Игр и разрешить выступать под флагом своей страны.