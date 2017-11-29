Жуков поблагодарил международные федерации за поддержку российского спорта

«Мы благодарны федерациям зимних видов спорта, которые выступают в поддержку участия российских спортсменов в Олимпиаде», — сказал Жуков ТАСС.
Ранее главы ряда международных спортивных федераций выступили за допуск сборной России до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Среди них президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс. В своих заявлениях спортивные чиновники высказывались в защиту чистых российских спортсменов, а IIHF направила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо с просьбой допустить сборную России до Игр и разрешить выступать под флагом своей страны.
МОК вынесет решение относительно участия сборной России в Играх 5 декабря на заседании исполкома организации, вердикт будет вынесен на основании выводов двух независимых комиссий МОК. Комиссия Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений со стороны российской сборной. Другая комиссия, которую возглавляет Денис Освальд, несет ответственность за перепроверку допинг- проб российских спортсменов с Игр-2014. Ранее комиссия Освальда уже аннулировала результаты и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 19 российских спортсменов, в результате сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете Игр в Сочи.