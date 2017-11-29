«Это больше похоже на инквизицию»
Действия МОКа в отношении российских участников Игр в Сочи окончательно вышли из юридической плоскости.
Действия МОКа в отношении российских участников Игр в Сочи окончательно вышли из юридической плоскости.
Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает вводить санкции против российских спортсменов — основанием для этого становятся данные комиссии Дениса Освальда, расследовавшей сведения о возможных махинациях с
— Уже нет слов, чтобы обсуждать решения независимой комиссии МОКа, хочется выйти на улицу и кричать от несправедливости, — заявил «Известиям» Владимир Барнашов. — Ужас
Последним шансом избежать санкций для наших спортсменов станет апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Однако за последний месяц никто из них не смог обратиться в CAS, поскольку всё это время МОК готовил мотивировочную часть решения. Первый документ был опубликован лишь в понедельник вечером — он касается олимпийского чемпиона-2014 в лыжных гонках Александра Легкова, решение в отношении которого было вынесено еще в начале ноября.
Как выяснилось, за основу мотивировочной части был взят доклад Ричарда Макларена и показания
Денис Освальд привлек к расследованию дополнительного эксперта, которым стал профессор Кристоф Шампо. Швейцарский криминалист заявил, что чем больше он вскрывал проб, тем менее заметными становились
— Содержание мотивировочной части решения МОКа по Легкову не удивляет, — сказал «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — Нам были хорошо известны аргументы, приводившиеся Освальдом и стороной Легкова при разбирательстве по этому делу. Для меня очевидно, что данный вопрос уже давно вышел из юридической плоскости. Есть вера в показания Родченкова и недоверие к фактам, приводимым нашими спортсменами и их адвокатами. Всё это больше похоже на средневековую инквизицию. Если CAS, куда Легков и другие пострадавшие подадут жалобу, будет рассматривать дело в юридической плоскости — шансы добиться снятия обвинений есть. Но всё зависит от состава арбитров, которые будут рассматривать конкретные дела. По моему опыту, сейчас в Лозанне очень немного арбитров, являющихся равноудаленными от любой из заинтересованных сторон.
Между тем во вторник Следственный комитет РФ, расследующий махинации в Московском антидопинговом центре, заявил, что Григорий Родченков даже после отъезда в США имел возможность фальсифицировать данные лаборатории. Он, его бывший заместитель Тимофей Соболевский и системный администратор Олег Мигачев, также уехавшие за океан, по данным СК, имели удаленный доступ к базе данных учреждения.
— В кулуарах давно знали о том, что Мигачев, уехавший в Штаты в начале 2015 года, имел доступ к информационной системе, — отметил Артем Пацев. — Более того, еще до начала допинговых скандалов вокруг российской легкой атлетики в конце 2014 года WADA выражало недовольство системой информационной безопасности московской лаборатории — при Родченкове к ней имели возможность получить доступ посторонние люди. Видимо, Следственный комитет нашел прямые доказательства этого, поэтому и сделал сейчас данное заявление.