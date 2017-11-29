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00:46 (мск), источник: Известия

«Это больше похоже на инквизицию»

Действия МОКа в отношении российских участников Игр в Сочи окончательно вышли из юридической плоскости.

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает вводить санкции против российских спортсменов — основанием для этого становятся данные комиссии Дениса Освальда, расследовавшей сведения о возможных махинациях с допинг-пробами наших атлетов во время Игр в Сочи. Подавляющее большинство фигурантов этого громкого дела уже пожизненно лишены аккредитаций на соревнования под эгидой МОКа, а призеры Олимпиады-2014 потеряли свои награды. На этой неделе ведомство Томаса Баха дотянулось до российского биатлона, отобрав серебряные медали в спринте и эстафете у Ольги Вилухиной и Яны Романовой. По мнению экспертов, сейчас действия МОКа больше напоминают инквизицию, чем правовое разбирательство.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов в беседе с «Известиями» назвал сложившуюся ситуацию «плевком в душу» честных спортсменов.

— Уже нет слов, чтобы обсуждать решения независимой комиссии МОКа, хочется выйти на улицу и кричать от несправедливости, — заявил «Известиям» Владимир Барнашов. — Ужас какой-то. Наплевать в душу людям, безосновательно осудить тех, кто всю жизнь отдали спорту и честно стремились к олимпийским медалям. Ладно бы в пробах спортсменов были обнаружены запрещенные препараты, но речь идет о гипотезах швейцарского профессора Кристофа Шампо, что пробы могли быть вскрыты сотрудниками ФСБ, или о показаниях Григория Родченкова, сбежавшего из своей страны. Это и есть неопровержимые доказательства вины? Как на это может реагировать нормальный человек? Только с возмущением. Что касается Родченкова, то я никогда его не видел. Он не имел никакого отношения к биатлонной команде. Работать с ним запрещали все руководители СБР.

Последним шансом избежать санкций для наших спортсменов станет апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Однако за последний месяц никто из них не смог обратиться в CAS, поскольку всё это время МОК готовил мотивировочную часть решения. Первый документ был опубликован лишь в понедельник вечером — он касается олимпийского чемпиона-2014 в лыжных гонках Александра Легкова, решение в отношении которого было вынесено еще в начале ноября.

Как выяснилось, за основу мотивировочной части был взят доклад Ричарда Макларена и показания экс-директора Московского антидопингового центра Григория Родченкова, покинувшего свой пост в ноябре 2015 года. Глава лаборатории был уволен после публикации исследования Ричарда Паунда о применении допинга в российской легкой атлетике. Через два месяца он уехал в США, где заявил, что занимался допинговыми махинациями во время Игр в Сочи — например, 23 февраля 2014-го он якобы подменил пробу Александра Легкова, сданную после победы в марафоне на Олимпиаде.

Денис Освальд привлек к расследованию дополнительного эксперта, которым стал профессор Кристоф Шампо. Швейцарский криминалист заявил, что чем больше он вскрывал проб, тем менее заметными становились T-образные царапины на них. В итоге был сделан неожиданный вывод: у российских спецслужб якобы было время для тренировок, поэтому они могли научиться не оставлять следов.

— Содержание мотивировочной части решения МОКа по Легкову не удивляет, — сказал «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — Нам были хорошо известны аргументы, приводившиеся Освальдом и стороной Легкова при разбирательстве по этому делу. Для меня очевидно, что данный вопрос уже давно вышел из юридической плоскости. Есть вера в показания Родченкова и недоверие к фактам, приводимым нашими спортсменами и их адвокатами. Всё это больше похоже на средневековую инквизицию. Если CAS, куда Легков и другие пострадавшие подадут жалобу, будет рассматривать дело в юридической плоскости — шансы добиться снятия обвинений есть. Но всё зависит от состава арбитров, которые будут рассматривать конкретные дела. По моему опыту, сейчас в Лозанне очень немного арбитров, являющихся равноудаленными от любой из заинтересованных сторон.

Между тем во вторник Следственный комитет РФ, расследующий махинации в Московском антидопинговом центре, заявил, что Григорий Родченков даже после отъезда в США имел возможность фальсифицировать данные лаборатории. Он, его бывший заместитель Тимофей Соболевский и системный администратор Олег Мигачев, также уехавшие за океан, по данным СК, имели удаленный доступ к базе данных учреждения.

— В кулуарах давно знали о том, что Мигачев, уехавший в Штаты в начале 2015 года, имел доступ к информационной системе, — отметил Артем Пацев. — Более того, еще до начала допинговых скандалов вокруг российской легкой атлетики в конце 2014 года WADA выражало недовольство системой информационной безопасности московской лаборатории — при Родченкове к ней имели возможность получить доступ посторонние люди. Видимо, Следственный комитет нашел прямые доказательства этого, поэтому и сделал сейчас данное заявление.

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