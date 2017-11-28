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28 ноября, источник: Р-Спорт

Макларен: Отрицание Россией выводов доклада может повлечь более серьезные санкции

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что отрицание российской стороной выводов, указанных в его докладе, может привести к более серьезным санкциям в отношении российских спортсменов.

Источник: Reuters

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016 году опубликованы две части доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Совет учредителей WADA 16 ноября в Сеуле принял решение не восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как считает совет, российская сторона не выполнила некоторые пункты дорожной карты, в частности признание вмешательства государства в антидопинговую систему, что утверждалось в докладе Макларена. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Россия не признает полностью доклад Макларена.

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«Иногда я задаюсь вопросом, читали ли они доклад, — приводит агентство Франс Пресс слова Макларена, который выступил на конференции Play the game в Эйндховене.

Комментируя наиболее серьезную критику его доклада, звучащую со стороны России, Макларен отметил: «Чем больше вы делаете таких заявлений, тем больше вы подвергаете себя риску получить более серьезные санкции».

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря должен принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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