Макларен: Отрицание Россией выводов доклада может повлечь более серьезные санкции

Источник: Reuters

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016 году опубликованы две части доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Совет учредителей WADA 16 ноября в Сеуле принял решение не восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как считает совет, российская сторона не выполнила некоторые пункты дорожной карты, в частности признание вмешательства государства в антидопинговую систему, что утверждалось в докладе Макларена. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Россия не признает полностью доклад Макларена.

Читайте также Альтернативная реальность МОК: Россию выбросили из первой тройки

«Иногда я задаюсь вопросом, читали ли они доклад, — приводит агентство Франс Пресс слова Макларена, который выступил на конференции Play the game в Эйндховене.

Комментируя наиболее серьезную критику его доклада, звучащую со стороны России, Макларен отметил: «Чем больше вы делаете таких заявлений, тем больше вы подвергаете себя риску получить более серьезные санкции».