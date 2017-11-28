«Мутко очень волнуется из-за биатлона»: опубликованы дневники Родченкова

КОНКРЕТНЫЕ ДИСКУССИИ О МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМАХ

В первой половине ноября появилась информация, что Родченков предоставил новые доказательства, подтверждающие государственную систему поддержки допинга в России. Как уже писал «СЭ», речь идет о личных дневниках сбежавшего в США ученого. Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приобщила эти дневники к остальным материалам по делу о допинговых махинациях во время Игр-2014 в Сочи. Более того, если судить по мотивировочной части вердикта по делу лыжника Александра Легкова, дневниковые записи стали одним из весомых аргументов не в пользу российского атлета.

The New York Times не публикует все дневники целиком, в чистом виде, если так можно сказать. Это авторский материал, в который вставлены цитаты из записей Родченкова. Журналист Ребекка Руис, например, сначала еще раз напоминает о сложившейся вокруг России ситуации, рассказывает, что из себя представляют эти дневники — два толстых ежедневника, исписанных убористым почерком, а в заключительной части текста приводит слова главы МОК Томаса Баха, который рассуждает об угрозе целостности олимпийского движения — эта фраза широко разошлась в том числе и в российских СМИ.

«В дневниках подробно излагаются вполне конкретные дискуссии о мошеннических схемах, которые он вел с должностными лицами, включая в то время министра спорта РФ Виталия Мутко, его зама Юрия Нагорных и Ирину Родионову — замдиректора Центра спортивной подготовки сборных России», — говорится в статье.

Иллюстрирована она фотографиями двух страниц дневника — с записями от 3-го и 17-го февраля 2014 года.

Дневник Григория РОДЧЕНКОВА

ПРИНЕСЛИ СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ «МАРТИНИ»

В материале The New York Times приводятся следующие записи из дневников Родченкова.

Запись от 8 января 2014 года: «Позвонил Нагорных — вызывал всех на ковер. Приехал в министерство, ждал Нагорных, два часа обсуждали детали подготовки к Сочи».

Запись от 13 января 2014 года: «Киушкин пришел с множеством новостей. Кроме того, он принес свежеприготовленный “Мартини”. Я сразу все правильно понял». Руис поясняет, что речь идет о помощнике Родионовой Алексее Киушкине, который принес Родченкову уже ставший легендарным коктейль «Дюшес» — смесь из трех анаболических стероидов и вермута «Мартини», которой нужно было полоскать рот.

Запись от 29 января 2014 года: «Нет никакого четкого понимания плана, это просто кошмар. Мутко очень волнуется из-за биатлона, все выходит из-под контроля, полный хаос». Пояснение The New York Times — Родченков все эти дни выражал разочарование тем, что чиновники так ясно и не изложили свои планы по транспортировке из Москвы в Сочи сотен образцов «чистой» мочи, которую топ-атлеты месяцами собирали в баночки из-под детского питания и бутылочки из-под соды.

Запись от 1 февраля 2014 года: «Закончил полную инвентаризацию. Здесь ничего не готово». Пояснение The New York Times — Родченков по указанию Нагорных осмотрел здание, прилегающее к его лаборатории и контролируемое ФСБ. Там хранилась привезенная моча. Ученый удивлялся, что она не рассортирована по видам спорта или по именам атлетов.

Запись от 3 февраля 2014 года: «Мы обсудили все вопросы. Он хочет сохранить Сочи в качестве резервного объекта». Пояснение The New York Times — в этот день Родченков встречался с Мутко, передал ему копию «списка Дюшес», назвав имена десятков российских атлетов, которые якобы участвовали в допинговой программе. Во время беседы Мутко предложил сохранить лабораторию в Сочи как место для будущих экспериментов.

10 августа 2012 года. Лондон. Ирина ЛАШМАНОВА становится олимпийской чемпионкой на дистанции 20 км | Источник: Спорт-Экспресс

ПЛОХО СПАСАЮТ ЛАШМАНОВУ

14 марта 2014 года Родченков писал, что разговаривал по телефону с Мутко, которому не нравилось то, что неэффективно скрывается факт употребления допинга ходоком Ириной Лашмановой. 21 апреля Родченков спорил с Нагорных о том, стоит ли скрывать это. Ученый боялся привлечь лишнее внимание и поставить под угрозу аккредитацию своей лаборатории. В итоге в июле 2014-го Лашманова была дисквалифицирована.