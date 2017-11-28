Родченков выдал за допинговый список «Дюшес» медальный прогноз сборной России

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия по делу Родченкова.

Медальный прогноз сборной России на Игры-2014 в Сочи был разработан компанией, которая составила программу «Завладей пьедесталом», позволившей канадским спортсменам победить на домашних Играх 2010 года в Ванкувере.

«Родченков этот список переименовал, и если изначально это был список вероятных победителей и призеров Олимпиады, составленный на основании многолетних исследований, то после он переименовал его в список допинг-контроля», — сообщил источник.

Список “Дюшес” — фантазия Родченкова. В течение ряда лет, начиная с 2010 года, канадские специалисты по менеджменту и маркетингу в области спорта проводили исследование, на основе которого вывели вероятность и явных победителей с учетом результатов на промежуточных стартах Источник

Собеседник агентства сообщил, что российская сторона передала соответствующую информацию бывшему президенту Швейцарии Самуэлю Шмиду, который расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. На основе выводов комиссии 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) вынесет вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Юридических оснований для санкций нет

В понедельник дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая аннулировала результаты уже 19 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах, опубликовала первую мотивировочную часть решения. Им стало дело Александра Легкова, который на Олимпиаде 2014 года одержал победу в лыжном марафоне.

Решение МОК основано на нескольких основных документах — списке «Дюшес», электронных письмах Родченкова, а также царапинах на допинг-пробах спортсмена.

«Прямых доказательств того, что Александр Легков был уличен в применении запрещенных препаратов и субстанций, нет, — отмечает источник. — Так как сценарий комиссии работы Освальда предопределен, ничего нового в кратких информационных документах об отстранении не сообщается, ссылка идет только на три составляющих: список “Дюшес”, царапины на пробирках и переписка. Это не является юридическим основанием для установления вины человека».

Уголовное дело против Родченкова

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

По результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных России, проживающих на всей территории РФ, сотрудников всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра следствием опровергнуты доводы главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена и утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей, а также о вскрытии на зимней Олимпиаде допинг-проб российских спортсменов.