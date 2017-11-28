Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Государство начнет платить за рождение первого ребенка
Спорт не помогает женщинам похудеть
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Спартак» обыграл «Зенит»
Федерация хоккея Канады поддержала участие России в Олимпиаде
Дженнифер Лопез снялась в чувственной фотосессии
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Спорт не помогает женщинам похудеть
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
10«Зенит» разгромил «Тосно»
17:19 (мск), источник: ТАСС

Прохоров готов инициировать судебный процесс против Родченкова в США

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский бизнесмен, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров готов стать одним из инициаторов судебного разбирательства против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является главным информатором расследования о якобы существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе. Об этом Прохоров заявил ТАСС.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Вилухина на Играх завоевала серебро в спринте и в эстафетной гонке, где Россию также представляли Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Положительный опыт в этой сфере у нас есть. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса “торговца смертью” Родченкова», — сказал Прохоров, который возглавлял СБР с 2008 по 2014 год.

«У наших спортсменов должна быть возможность оппонировать лично тому, на чьих словах и строится вся эта вакханалия спортивного беззакония», — подчеркнул он.

За несправедливость надо платить вдвойне

Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая аннулировала результаты уже 19 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах, опубликовала первую мотивировочную часть решения — по делу Александра Легкова, который в 2014 году одержал победу в лыжном марафоне. Решение МОК основано на показаниях Родченкова, на представленном им допинговом списке «Дюшес», а также царапинах на допинг-пробах спортсмена.

«Меня искренне удивляет позиция наших спортивных чиновников, давно и на деле безучастно наблюдающих за всем этим. С Олимпийских игр в Рио, где мы впервые столкнулись с огульной атакой на наших олимпийцев и паралимпийцев, прошло уже полтора года. За это время ситуация вокруг наших спортсменов только ухудшается. Что они сделали за это время?» — сказал Прохоров.

Бизнесмен убежден, что защищать чистых спортсменов — обязанность руководителей, как настоящих, так и бывших. «Необходимо положить конец абсолютному беззаконию, разрушающему мировой спорт и ломающему судьбы людей, вся жизнь которых прошла во имя спорта и национального флага. Необходимо уже дать понять на языке судебных решений всем этим Родченковым, Шмидам, Освальдам и им подобным деятелям MOK и WADA, что вся эта вакханалия будет стоить им репутации, профессии и денег. За все надо платить, а за несправедливость вдвойне», — заявил он.

После аннулирования результатов 19 российских спортсменов число медалей сборной России на домашней Олимпиаде сократилось до 24: 10 золотых, пять серебряных и девять бронзовых, российская команда по-прежнему сохраняет третье место в неофициальном общекомандном зачете Игр в Сочи.

 Кокорин рассказал, почему "Спартак" победил "Зенит"
Ригони сломал ребро Комбарову
«Спартак» обыграл «Зенит»
Федерация хоккея Канады поддержала участие России в Олимпиаде
Болельщики «Реала» могут быть не допущены на матч с «Барселоной»
Футболист ЦСКА признан самым ценным игроком 18-го тура РФПЛ
Как «Спартаку» играть без Комбарова. Варианты замены
СКА не будет строить новую арену. Почему в России это так сложно
Бобровский: У нас отняли одну Олимпиаду. Это очень ранит
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь