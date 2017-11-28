Прохоров готов инициировать судебный процесс против Родченкова в США

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Вилухина на Играх завоевала серебро в спринте и в эстафетной гонке, где Россию также представляли Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Положительный опыт в этой сфере у нас есть. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса “торговца смертью” Родченкова», — сказал Прохоров, который возглавлял СБР с 2008 по 2014 год.

«У наших спортсменов должна быть возможность оппонировать лично тому, на чьих словах и строится вся эта вакханалия спортивного беззакония», — подчеркнул он.

За несправедливость надо платить вдвойне

Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая аннулировала результаты уже 19 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах, опубликовала первую мотивировочную часть решения — по делу Александра Легкова, который в 2014 году одержал победу в лыжном марафоне. Решение МОК основано на показаниях Родченкова, на представленном им допинговом списке «Дюшес», а также царапинах на допинг-пробах спортсмена.

«Меня искренне удивляет позиция наших спортивных чиновников, давно и на деле безучастно наблюдающих за всем этим. С Олимпийских игр в Рио, где мы впервые столкнулись с огульной атакой на наших олимпийцев и паралимпийцев, прошло уже полтора года. За это время ситуация вокруг наших спортсменов только ухудшается. Что они сделали за это время?» — сказал Прохоров.

Бизнесмен убежден, что защищать чистых спортсменов — обязанность руководителей, как настоящих, так и бывших. «Необходимо положить конец абсолютному беззаконию, разрушающему мировой спорт и ломающему судьбы людей, вся жизнь которых прошла во имя спорта и национального флага. Необходимо уже дать понять на языке судебных решений всем этим Родченковым, Шмидам, Освальдам и им подобным деятелям MOK и WADA, что вся эта вакханалия будет стоить им репутации, профессии и денег. За все надо платить, а за несправедливость вдвойне», — заявил он.