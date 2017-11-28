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15:20 (мск), источник: Советский спорт

Ричард Паунд: Проблема с допингом — у России, а не у МОК или WADA

Экс-глава WADA Ричард Паунд поделился мнением насчет проблем спортсменов России с нарушением антидопинговых правил.

Источник: Reuters

«Пытаться в средствах массовой информации представить всё так, будто это проблема не в России, а в МОК или WADA, в корне неверно. Проблема с допингом — у России. По крайней мере, в отношении легкоатлетов был введён общий запрет, и, учитывая ситуацию, я считаю, что правильно. Я также согласен с аналогичным решением Международного паралимпийского комитета», — приводит слова Паунда RT на русском.

Напомним, что в начале декабря исполком МОК примет решение по допуску сборной России к участию в ОИ-2018 в Пхенчхане.

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