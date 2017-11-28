Следком обвинил Родченкова в фальсификации

Источник: Спорт-Экспресс

Одна из самых мощных силовых структур нашей страны — Следственный комитет РФ — во второй раз за последние две недели дала развернутый комментарий по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории. Главным обвиняемым по этому делу выступает бывший глава лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США и объявленный Россией в международный розыск. Формально большая часть информации, опубликованной сегодня СК, касается дискуссий, бушевавших на прошлой неделе. Однако де-факто заявление комитета выглядит ответом на череду пересмотра результатов Олимпиады-2014 дисциплинарной комиссией МОК, главным информатором которой выступает подследственный гражданин Родченков.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ СК

Основные пункты заявления Следкома можно свести к следующему:

— Российские эксперты продолжают настаивать на том, что нелегальное вскрытие пробирок с допинг-пробами без нарушения целостности их защиты невозможно. Метод с «повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки», на который ссылается в своем докладе о русском допинге канадский профессор Ричард Макларен, а также нанятые МОК сотрудники Лозаннского университета, в СК считают ошибочным.

— Манипуляции с результатами допинг-тестирования спортсменов в СКР считают личной инициативой Родченкова. По мнению следствия, уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации допинговой программы, ученый замел следы своей преступной деятельности в Московской антидопинговой лаборатории.

— Все заявления Родченкова и его адвокатов о сокрытии на государственном уровне фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами, входящими в российскую сборную, в СКР называют «голословными и бездоказательными». Более того, у следствия есть доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории. До июня 2016 года Родченков и его бежавшие в США соратники Мигачев и Соболевский через удаленный доступ могли бесконтрольно изменять информацию, содержащуюся в базе «с целью создания ложных доказательств».

— СКР предложил иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе ВАДА, сотрудничество в расследовании. Но никаких реальных шагов в этом направлении со стороны ВАДА и других организаций до настоящего времени не предпринято.

КАК МЕНЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ К РОДЧЕНКОВУ

Мечта беглого российского ученого стать главным обличителем вселенского допингового заговора удивительным образом воплощается в жизнь. С той лишь разницей, что изначально Родченков собирался вскрыть допинговый нарыв во всем мировом спорте, о чем он и говорил в документальном фильме «Икар». Однако в итоге все разоблачения бывшего главы Московской лаборатории пока касаются исключительно России — прочие устремления «информатора» международным структурам не интересны. Скорее всего — по политическим причинам.

Как бы то ни было, отношение к Родченкову в официальных инстанциях на Западе быстро меняется от настороженного до полностью доверительного. Сложно сказать, результат ли это фильма «Икар» и активных действий адвокатов ученого. Или дело в том, что помимо Григория Михайловича никаких вменяемых свидетелей у Запада нет, а репрессивный каток в отношении российских спортсменов уже не остановить… Но ситуация в этой информационной войне для нас складывается неблагоприятная, и пространными заявлениями Следственного комитета России ее не переломить.

— Доктор Григорий Родченков поделился правдой о государственной поддержке допинговой программы в России. Его факты были проверены всеми возможными способами, — ответил на запрос «СЭ» американский адвокат ученого Беннетт Кляйнберг. — Хотя многие детали российской допинговой программы еще не были опубликованы, доктор Родченков тесно сотрудничает с теми, кому нужна его помощь и доказательства. Учитывая уровень коррупции в спорте, очевидно, что многие хотели бы остаться неизвестными. Цели Родченкова не являются политическими. Он также не пытается нанести ненужный вред российским спортсменам. Ему нужны только правда, реформы, мир и безопасность.

— ВАДА потребовало, чтобы Россия приняла на себя ответственность за наличие государственной системы. На сегодняшний день Россия отказалась это делать и обвинила во всем одного Родченкова, как будто бы он действовал в одиночку. Политика ВАДА запрещает ответные меры против информаторов, но Россия продолжает игнорировать этот факт и стремится вместо этого заставить замолчать доктора Родченкова. Для России пришло время сделать правильные выводы и признать прошлые нарушения на благо российского спорта. Непримиримость российской стороны — ярмо на шее российских спортсменов, — подчеркнул адвокат.

Ранее другой американский адвокат Родченкова Джим Уолден (на «информатора» в Нью-Йорке работает целая юридическая фирма), заявил изданию Daily Mail, то его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. Кроме того, Уолден уверяет, что указания Родченкову якобы давались напрямую министром спорта и один из приказов предполагал «заражение» допингом пробы украинского спортсмена. Правда, доказательства здесь, похоже еще более странные, чем электронная переписка и дневники ученого — сам факт встречи главы лаборатории с министром, которые могли запечатлеть на фото и видео журналисты.

УБЕДИТ ЛИ ЗАПАД ОТВЕТ СКР?

Однозначно нет. Несмотря на то, что Следком уже пошел на беспрецедентные с точки зрения наших правовых норм меры с обнародованием материалов незавершенного уголовного дела, наши аргументы пока выглядят не столь ярко, как у ВАДА и МОК. Ричард Макларен после публикации второй части своего доклада создал целый сайт со своими доказательствами, а МОК публикует полные тексты мотивировочной части решений комиссии Освальда. Можно по-разному относиться к этим документам, но они есть в публичном доступе. В случае же с СКР мы пока вынуждены полагаться лишь на слова официального представителя этого ведомства.