МПК опроверг информацию о переносе решения по допуску россиян на Игры на 16 декабря
МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) опроверг информацию о переносе на
МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) опроверг информацию о переносе на
Как сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс, следующее заседание исполкома пройдет 19 декабря.
На заседании исполкому будет представлен отчет рабочей группы о ходе восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР), членство которого в организации было приостановлено в августе прошлого года.
«Исполком рассмотрит этот вопрос 19-го числа, на
Сейчас российские паралимпийцы по зимним видам спорта имеют право отбираться на Игры в Пхёнчхане в качестве нейтральных спортсменов, их участие в Паралимпиаде, которая пройдет в марте следующего года, пока остается под вопросом.