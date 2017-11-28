МПК опроверг информацию о переносе решения по допуску россиян на Игры на 16 декабря

Как сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс, следующее заседание исполкома пройдет 19 декабря.

На заседании исполкому будет представлен отчет рабочей группы о ходе восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР), членство которого в организации было приостановлено в августе прошлого года.

«Исполком рассмотрит этот вопрос 19-го числа, на 14—16 декабря встреч не запланировано, — сообщил Спенс. — Пресс- конференция пройдет 22 декабря в Лондоне».