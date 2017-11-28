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13:13 (мск), источник: ТАСС

МПК опроверг информацию о переносе решения по допуску россиян на Игры на 16 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) опроверг информацию о переносе на 14—16 декабря сроков заседания исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос участия россиян в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс, следующее заседание исполкома пройдет 19 декабря.

На заседании исполкому будет представлен отчет рабочей группы о ходе восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР), членство которого в организации было приостановлено в августе прошлого года.

«Исполком рассмотрит этот вопрос 19-го числа, на 14—16 декабря встреч не запланировано, — сообщил Спенс. — Пресс- конференция пройдет 22 декабря в Лондоне».

Сейчас российские паралимпийцы по зимним видам спорта имеют право отбираться на Игры в Пхёнчхане в качестве нейтральных спортсменов, их участие в Паралимпиаде, которая пройдет в марте следующего года, пока остается под вопросом.

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