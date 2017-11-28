Кравцов: Все 35 обвиненных атлетов РФ будут защищены в установленные порядком сроки
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 28 ноя —
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 28 ноя —
В 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. МОК после этого создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы уже 19 российских спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014.
«Все 35 спортсменов, которым предъявлено обвинение, будут защищены в установленные порядком сроки», — сказал Кравцов.
Россия уже лишилась 11 медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете Игр.