Кравцов: Все 35 обвиненных атлетов РФ будут защищены в установленные порядком сроки

В 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. МОК после этого создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы уже 19 российских спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014.