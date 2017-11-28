Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степан Демура: россиян ожидает обрушение рубля до 500 руб за $1
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Снятый в 80-х фильм, который сегодня потрясает своей смелостью
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Сын Табакова назвал причину госпитализации актера
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара в ПСЖ
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Спорт не помогает женщинам похудеть
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
12:04 (мск), источник: Р-Спорт

Кравцов: Все 35 обвиненных атлетов РФ будут защищены в установленные порядком сроки

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 28 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Все 35 российских спортсменов, которым предъявлено обвинение комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), будут защищены в установленные порядком сроки, заявил агентству «Р-Спорт» глава Союза биатлонистов России, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов.

Источник: Reuters

В 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. МОК после этого создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы уже 19 российских спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014.

«Все 35 спортсменов, которым предъявлено обвинение, будут защищены в установленные порядком сроки», — сказал Кравцов.

Россия уже лишилась 11 медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете Игр.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» обыграл «Зенит»
СК РФ: Заявления Родченкова о допинге россиян безосновательны
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара в ПСЖ
Полузащитник «Спартака» выбыл до конца 2017 года из-за травмы
Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»
СБР: Заседания комиссии Освальда - срежиссированный спектакль
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь