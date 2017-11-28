СК РФ: Все заявления Родченкова о применении допинга спортсменами РФ безосновательны

«В преддверии заседания МОК и решения вопроса о допуске российской сборной команды для участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Родченков, в том числе через своего американского адвоката, продолжает голословно и бездоказательно обвинять Россию в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов, обещая предоставить WADA, МОК и международным спортивным организациям дополнительные сведения и доказательства о якобы сокрытии на государственном уровне фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами», — сказала она.