Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Спорт не помогает женщинам похудеть
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
На летевшем в Екатеринбург самолете мужчину связали скотчем
Названа причина госпитализации Олега Табакова
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России лишилась двух медалей ОИ в Сочи после решения МОК
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
24День, когда не пропустил Акинфеев
11:12 (мск), источник: ТАСС

СК РФ: Все заявления Родченкова о применении допинга спортсменами РФ безосновательны

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обвинения информатора WADA Григория Родченкова в применении допинга российскими спортсменами безосновательны. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«В преддверии заседания МОК и решения вопроса о допуске российской сборной команды для участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Родченков, в том числе через своего американского адвоката, продолжает голословно и бездоказательно обвинять Россию в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов, обещая предоставить WADA, МОК и международным спортивным организациям дополнительные сведения и доказательства о якобы сокрытии на государственном уровне фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами», — сказала она.

В Следственном комитете заявили, что получены доказательства уязвимости базы московской антидопинговой лаборатории и удаленной работе в ней Родченкова.

 Кокорин рассказал, почему "Спартак" победил "Зенит"
Каррера: мы вернулись! Это наша команда - мои бойцы
«Спартак» обыграл «Зенит»
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара в ПСЖ
Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
СБР: Заседания комиссии Освальда - срежиссированный спектакль
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь