Адвокат Родченкова: Ему нужны только правда и реформы

Источник: Спорт-Экспресс

Родченков стал одним из главных осведомителей в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На его основании уже ряд атлетов были лишены медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранены от участия в Играх.

Кляйнберг в ответном письме после запроса «СЭ» написал:

«Доктор Григорий Родченков поделился правдой о государственной поддержке допинговой программы в России. Его факты были проверены всеми возможными способами. Хотя многие детали российской допинговой программы еще не были опубликованы, доктор Родченков тесно сотрудничает с теми, кому нужна его помощь и доказательства. Учитывая уровень коррупции в спорте, очевидно, что многие хотели бы остаться неизвестными.

Цели Родченкова не являются политическими. Он также не пытается нанести ненужный вред российским спортсменам. Ему нужны только правда, реформы, мир и безопасность.

ВАДА потребовало, чтобы Россия приняла на себя ответственность за наличие государственной системы. На сегодняшний день Россия отказалась это делать и обвинить во всем одного Родченкова, как будто бы он действовал в одиночку. Политика ВАДА запрещает ответные меры против информаторов, но Россия продолжает игнорировать этот факт и стремится вместо этого заставить замолчать доктора Родченкова.