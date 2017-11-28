Адвокат Родченкова: Ему нужны только правда и реформы
Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Беннетт Кляйнберг дал комментарий по поводу целей и задач своего клиента.
Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Беннетт Кляйнберг дал комментарий по поводу целей и задач своего клиента.
Родченков стал одним из главных осведомителей в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На его основании уже ряд атлетов были лишены медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранены от участия в Играх.
Кляйнберг в ответном письме после запроса «СЭ» написал:
«Доктор Григорий Родченков поделился правдой о государственной поддержке допинговой программы в России. Его факты были проверены всеми возможными способами. Хотя многие детали российской допинговой программы еще не были опубликованы, доктор Родченков тесно сотрудничает с теми, кому нужна его помощь и доказательства. Учитывая уровень коррупции в спорте, очевидно, что многие хотели бы остаться неизвестными.
Цели Родченкова не являются политическими. Он также не пытается нанести ненужный вред российским спортсменам. Ему нужны только правда, реформы, мир и безопасность.
ВАДА потребовало, чтобы Россия приняла на себя ответственность за наличие государственной системы. На сегодняшний день Россия отказалась это делать и обвинить во всем одного Родченкова, как будто бы он действовал в одиночку. Политика ВАДА запрещает ответные меры против информаторов, но Россия продолжает игнорировать этот факт и стремится вместо этого заставить замолчать доктора Родченкова.
Для России пришло время сделать правильные выводы и признать прошлые нарушения на благо российского спорта. Непримиримость российской стороны — ярмо на шее российских спортсменов.