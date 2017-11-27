Альтернативная реальность МОК: Россию выбросили из первой тройки

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Взбесившийся принтер комиссии Освальда выдал новую порцию заключений по делам о «русском допинге», в репрессивном характере которых можно было уверенно говорить, не читая. В результате очередного отъема медалей наша сборная уже вылетела из первой тройки командного зачета Игр-2014. Впрочем, это уже не имеет особого значения. Не подлежит никакому сомнению, что Россия никогда не признает ноябрьскую кампанию по пересмотру результатов нашей домашней Олимпиады, в результате чего перед нами возникает как бы две альтернативные реальности — пересмотренная медальная таблица по версии МОК и те итоги Игр, которое считают правильными и нерушимыми в России.

Для политики разная оценка одной и той же ситуации — вещь привычная, а вот для спорта — нечто абсолютно новое. И то, что подобное произошло — огромная трагедия и бомба под основы спорта высших достижений. В такой ситуации рассуждать о «целостности олимпийского движения», как в последнее время любит делать президент МОК Томас Бах — верх цинизма. Можно конечно, еще раз посетовать на то, что мы сами виноваты в случившемся, и это мы — «разрушители целостности». Однако отечественным сторонникам самобичевания и адептам непогрешимого западного правосудия я сильно советую внимательно почитать мотивировочную часть решения дисциплинарной комиссии МОК по делу Александра Легкова — документа, который также увидел свет в понедельник.

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В этом шедевре юридической мысли обязанность доказательства невиновности по допинговым подозрения внезапно возложена на самих подозреваемых. Кроме того, доказательная база вновь подменяется вероятностными предположениями. Главный лейтмотив вердикта, на основании которого спортсмен был лишен золота Сочи (главной награды своей жизни) — доклад Макларена непогрешим.

Других же доказательств, кроме царапин на пробирках и показаний беглого ученого Григория Родченкова, у комиссии Освальда, как и ожидалось, нет. Увы, все меньше сомнений в том, что Россия выбрана показательной целью для полного разгрома на допинговой почве, и для достижения этой цели в ход идут любые средства.

Непонятно, зачем тогда вообще эта игра в комиссии и расследования, если результат из работы был заранее предопределен?

Олег ШАМОНАЕВ.