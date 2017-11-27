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22:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России лишилась двух медалей ОИ-2014 после решения МОК по Романовой и Вилухиной

ТАСС, 27 ноября. Сборная России была лишена двух серебряных медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал решение об аннулировании результатов биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной на Играх-2014.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник МОК пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов, в том числе Романову и Вилухину, от участия в Олимпийских играх. Кроме того, были аннулированы их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи.

Сборная России на Играх в Сочи завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).

Спортсменки стали серебряными призерами в эстафете вместе с Екатериной Шумиловой и Ольгой Зайцевой, а Вилухина завоевала серебро в спринте. Также Вилухина стала седьмой в гонке преследования и заняла 21-е место в масс-старте, а Романова заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. После этого решения в эстафете серебряные награды перейдут к норвежской команде, которая стала третьей на Олимпиаде в Сочи, бронзу получит чешская сборная, в спринте серебряным призером станет украинка Вита Семеренко, бронза перейдет к итальянке Карин Оберхофер.

Теперь на счету сборной России 24 медали — 10 золотых, пять серебряных и девять бронзовых, российская команда по-прежнему сохраняет третье место в неофициальном общекомандном зачете Игр в Сочи.

Лидером зачета является сборная Норвегии, в ее активе 29 медалей (11−7−11), на втором месте идет сборная Канады (10−10−5). Также дополнительные награды получают сборные Чехии (2−4−3), Украины (1−1−0) и Италии (0−2−7).

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