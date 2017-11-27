Сборная России лишилась двух медалей ОИ-2014 после решения МОК по Романовой и Вилухиной

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник МОК пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов, в том числе Романову и Вилухину, от участия в Олимпийских играх. Кроме того, были аннулированы их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи.

Сборная России на Играх в Сочи завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).

Спортсменки стали серебряными призерами в эстафете вместе с Екатериной Шумиловой и Ольгой Зайцевой, а Вилухина завоевала серебро в спринте. Также Вилухина стала седьмой в гонке преследования и заняла 21-е место в масс-старте, а Романова заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. После этого решения в эстафете серебряные награды перейдут к норвежской команде, которая стала третьей на Олимпиаде в Сочи, бронзу получит чешская сборная, в спринте серебряным призером станет украинка Вита Семеренко, бронза перейдет к итальянке Карин Оберхофер.

Теперь на счету сборной России 24 медали — 10 золотых, пять серебряных и девять бронзовых, российская команда по-прежнему сохраняет третье место в неофициальном общекомандном зачете Игр в Сочи.