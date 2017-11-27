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21:34 (мск), источник: ТАСС

МОК: Пятеро российских спортсменов отстранены от участия в Олимпиадах

ТАСС, 27 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских биатлонисток Ольгу Вилухину, Яну Романову, бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова медалей зимних Олимпийских игр в 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Источник: РИА "Новости"

МОК признал Вилухину, Романову, Негодайло, Труненкова и скелетониста Сергея Чудинова виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Они должны быть лишены завоеванных медалей, их результаты будут аннулированы. Всем спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве.

Вилухина завоевала серебро в спринте, еще одну серебряную награду в эстафете вместе с Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой, стала седьмой в гонке преследования и заняла 21-е место в масс-старте на Олимпиаде в Сочи. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. Зайцева и Шумилова автоматически лишены серебра в эстафете.

Негодайло и Труненков ранее были лишены золотой медали в соревнованиях четверок после отстранения и аннулирования результатов Игр в Сочи Александра Зубкова. Чудинов на соревнованиях в Сочи занял пятое место.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независмой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Ранее комиссия Освальда уже аннулировала результаты и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 14 российских спортсменов. Это — лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванов, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

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