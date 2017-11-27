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18:46 (мск), источник: ТАСС

Лукин: Допуск паралимпийцев на Игры-2018 зависит от декабрьского решения МОК по России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в настоящее время не обладает никакой новой информацией по вопросу участия российских паралимпийцев в Играх-2018, многое будет зависеть от декабрьского решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщил журналистам президент ПКР Владимир Лукин.

Источник: ИТАР-ТАСС

МПК примет решение по членству ПКР в организации 19 декабря.

«Новой информации нет, каждый день что-то происходит, но это шумовой фон, — заметил Лукин. — Какая-то информация будет 5—6 декабря, когда пройдет исполком Международного олимпийского комитета. Решение МОК по участию россиян в Олимпиаде очень важно и для паралимпийцев».

«Новый президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс прямо говорит, что они будут смотреть и учитывать мнение олимпийцев», — подчеркнул глава ПКР.

Исполком МОК 5 декабря примет решение о возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. Участие российских паралимпийцев в предстоящих Играх находится под угрозой из-за лишения ПКР членства в Международном паралимпийском комитете.

Лукин также отметил, что возможность проведения альтернативных соревнования среди паралимпийцев будет рассмотрена только после окончательного решения о допуске российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане. «Альтернативные соревнования? Давайте действовать поэтапно: сначала посмотрим, участвуем ли мы в Играх или нет, а потом оглядимся по сторонам и будем решать, что делать. Исходя из такого принципа, мы развиваем паралимпийское движение не для того, чтобы покрасоваться раз в четыре года, а для того, чтобы давать шанс людям, так что посмотрим», — сказал он.

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