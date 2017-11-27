Лукин: Допуск паралимпийцев на Игры-2018 зависит от декабрьского решения МОК по России

«Новой информации нет, каждый день что-то происходит, но это шумовой фон, — заметил Лукин. — Какая-то информация будет 5—6 декабря , когда пройдет исполком Международного олимпийского комитета. Решение МОК по участию россиян в Олимпиаде очень важно и для паралимпийцев».

Лукин также отметил, что возможность проведения альтернативных соревнования среди паралимпийцев будет рассмотрена только после окончательного решения о допуске российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане. «Альтернативные соревнования? Давайте действовать поэтапно: сначала посмотрим, участвуем ли мы в Играх или нет, а потом оглядимся по сторонам и будем решать, что делать. Исходя из такого принципа, мы развиваем паралимпийское движение не для того, чтобы покрасоваться раз в четыре года, а для того, чтобы давать шанс людям, так что посмотрим», — сказал он.