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16:07 (мск), источник: Советский спорт

Василий Уткин: Отказ от трансляций ОИ опасен для развития индустрии

Комментатор Василий Уткин высказался в телеграм-канале «Кря Продакшн» о последствиях возможного отказа от трансляций Олимпийских игр в Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

«Стоит задуматься, что стоит за потенциальным решением игнорировать трансляции Олимпиады на российском телевидении, включая, конечно, и трансляции в Интернете. Игнорировать — если сборная России не будет принимать в ней участия под своим флагом.

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Ну, первое. Олимпийские трансляции — дело дорогое. Средства на приобретение телевизионных прав на чемпионаты мира и Европы по футболу, а также Олимпиады выделяются обычно из государственного бюджета. Полностью или частично — это вопрос технический. Сейчас, полагаю, речь пошла бы о стопроцентном финансировании. Мы же видим, что по чемпионату мира, например, все ждут до последнего — среди прочего это означает, что своих денег у телевидения нет. Так же и с Олимпиадой.

И совершенно ясно, что если на Олимпиаде нет российских спортсменов (или, допустим, их очень мало и они без флага и гимна) — это сразу теряет привлекательность для федеральных каналов. Смотреть в должном объеме это не будут, рупь за сто.

Но для нишевых спортивных каналов Олимпиада все равно представляет интерес. Цены на права будут сходными, поскольку не предполагается полный охват, это могут быть сегментированные права — для платного телевидения, как Евроспорт или спутниковые каналы Матча, или digital-права, к чему сейчас интерес просто огромный. Для них это отличный взрывной способ развиться в области видеоконтента.

Что здесь даст бан?

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Ну, эффект игнора не возникнет. Российские спортсмены — это круто, но в стране достаточно людей, которым спорт интересен в принципе. НХЛ смотрят совсем не потому, что там есть Кучеров и Овечкин, в НБА россиянин только один, смотрят люди и НФЛ, и снукер, и много еще чего. Качественным спортивным зрелищем Олимпиада останется в любом случае. Тем более, что любой другой спорт на время ее проведения затихает (кроме американских лиг).

Раз так, то зритель найдет, где и как посмотреть Олимпиаду. Даже не стоит описывать, как он это сделает — все взрослые люди. Олимпиаду посмотрят — просто не на российских ресурсах.

А это значит, что в трансляциях просто не будет, например, российской рекламы, и на этот объем рынок схлопнется. А это совсем не мало, потому что речь идет не только о рекламе собственно в трансляциях, но и о продвижении своего продукта в канун Игр, и потом тоже.

Это значит, что спортивное телевидение, совсем не шикующее, недополучит чисто физически работы. Работники этой сферы не заработают свои честные деньги.

Бонус в развитии вместо легальных компаний, вещающих в Инете, получат теневые. Это будет иметь весьма далеко идущие последствия на год-другой вперед. А в преддверии чемпионата мира по футболу в России просто опасно для развития индустрии, где сегодня все происходит на адской скорости. Сейчас ведь период экспансии!

Ну вот, собственно, и все.

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И вопрос вовсе не в том, стоит ли развитие русского сегмента digital’а национального престижа. Вопрос в том, что потенциальный (решение близко, но не принято) игнор Олимпиады фактически игнором не будет. Не те времена. Все желающие все посмотрят.

Просто неудобно. Просто чертыхаясь. Просто на неродном языке (на украинском, кстати, в основном получится). И — в обход развития собственной индустрии.

То есть понты в реальности минимальны. Игнора де-факто не получится. За понты заплатит зритель временем и комфортом, а компании — замедлением в развитии.

Ну и надо просто понять, стоит ли одно другого.

Может, и стоит.

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