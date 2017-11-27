Песков прокомментировал лишение наград российских победителей ОИ-2014
Состоявшуюся победу украсть сложно, при этом решения МОКа в отношении российских спортсменов подлежат спокойному, глубоком анализу. Так
Состоявшуюся победу украсть сложно, при этом решения МОКа в отношении российских спортсменов подлежат спокойному, глубоком анализу. Так
«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, она навеки останется за нашими спортсменами-героями», — сказал Песков, отвечая на вопрос: МОК принял решение о лишении двух золотых наград в бобслее, как вы оцениваете то, что у России отбирают победу?
«Решения МОКа подлежат спокойному глубоком анализу. Предстоит настойчиво и энергично принимать меры, предусмотренные законом для защиты наших интересов, в полном взаимодействии с международными спортивными организациями», — добавил Песков.
24 ноября МОК лишил двух золотых медалей Олимпиады-2014 бобслеиста Александра Зубкова и пожизненно запретил ему участвовать в Олимпийских играх. Кроме того, были аннулированы результаты участников зимних игр в Сочи Ольги Стульневой (бобслей), конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной с запретом принимать участие в Олимпиадах. Решение было объяснено МОК несоблюдением антидопингового законодательства.