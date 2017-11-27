Песков прокомментировал лишение наград российских победителей ОИ-2014

Источник: Известия

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, она навеки останется за нашими спортсменами-героями», — сказал Песков, отвечая на вопрос: МОК принял решение о лишении двух золотых наград в бобслее, как вы оцениваете то, что у России отбирают победу?

«Решения МОКа подлежат спокойному глубоком анализу. Предстоит настойчиво и энергично принимать меры, предусмотренные законом для защиты наших интересов, в полном взаимодействии с международными спортивными организациями», — добавил Песков.