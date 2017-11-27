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13:45 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал лишение наград российских победителей ОИ-2014

Состоявшуюся победу украсть сложно, при этом решения МОКа в отношении российских спортсменов подлежат спокойному, глубоком анализу. Так пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал 27 ноября журналистам решение МОКа в отношении российских спортсменов.

Источник: Известия

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, она навеки останется за нашими спортсменами-героями», — сказал Песков, отвечая на вопрос: МОК принял решение о лишении двух золотых наград в бобслее, как вы оцениваете то, что у России отбирают победу?

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«Решения МОКа подлежат спокойному глубоком анализу. Предстоит настойчиво и энергично принимать меры, предусмотренные законом для защиты наших интересов, в полном взаимодействии с международными спортивными организациями», — добавил Песков.

24 ноября МОК лишил двух золотых медалей Олимпиады-2014 бобслеиста Александра Зубкова и пожизненно запретил ему участвовать в Олимпийских играх. Кроме того, были аннулированы результаты участников зимних игр в Сочи Ольги Стульневой (бобслей), конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной с запретом принимать участие в Олимпиадах. Решение было объяснено МОК несоблюдением антидопингового законодательства.

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