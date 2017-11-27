Источник: Слушаний комиссии МОК по делам российских спортсменов до 4 декабря не ожидается

Последними 22 ноября были заслушаны дела бобслеистов Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева, биатлонистки Ольги Зайцевой, а также лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко. 4 декабря будут рассмотрены дела шести российских хоккеисток, участвовавших в Играх-2014.

«До 4 декабря, когда будут рассмотрены дела хоккеисток, слушаний уже не ожидается, — рассказал источник. — Ждем мотивировочной части по первым решениям».

Как сообщил ранее ТАСС глава Олимпийского комитета Александр Жуков, мотивировочная часть решений комиссии Освальда по дисквалифицированным спортсменам должна поступить российской стороне на этой неделе, что позволит спортсменам начать обращаться в суды.