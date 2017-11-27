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13:39 (мск), источник: ТАСС

Источник: Слушаний комиссии МОК по делам российских спортсменов до 4 декабря не ожидается

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Слушаний комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по делам российских спортсменов до 4 декабря больше не ожидается. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательств.

Последними 22 ноября были заслушаны дела бобслеистов Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева, биатлонистки Ольги Зайцевой, а также лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко. 4 декабря будут рассмотрены дела шести российских хоккеисток, участвовавших в Играх-2014.

«До 4 декабря, когда будут рассмотрены дела хоккеисток, слушаний уже не ожидается, — рассказал источник. — Ждем мотивировочной части по первым решениям».

Как сообщил ранее ТАСС глава Олимпийского комитета Александр Жуков, мотивировочная часть решений комиссии Освальда по дисквалифицированным спортсменам должна поступить российской стороне на этой неделе, что позволит спортсменам начать обращаться в суды.

Комиссия Освальда получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, после этого она начала проводить слушания по делам подозреваемых спортсменов. В результате ее деятельности на данный момент пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах получили 14 российских спортсменов. МОК 5 декабря вынесет решение относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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