Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран

«Такое ощущение, что МОК заявляет всем об абсолютной нетерпимости допинга, но только не по отношению к России. Наказание стало бы отличным уроком для всех стран. Они в дальнейшем будут думать, что если так поступили с Россией, то и им следует действовать честно.
Ошибка (допуск сборной России на Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро — «Газета.Ru») уже была допущена еще перед Играми в Рио. У меня был откровенный разговор с главой МОК Томасом Бахом, и тот сделал все возможное, чтобы закрыть мне рот до решения комитета, — сказал Паунд.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что сейчас разваливается весь международный спорт.