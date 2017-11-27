Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран

«Такое ощущение, что МОК заявляет всем об абсолютной нетерпимости допинга, но только не по отношению к России. Наказание стало бы отличным уроком для всех стран. Они в дальнейшем будут думать, что если так поступили с Россией, то и им следует действовать честно.