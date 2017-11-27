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13:04 (мск), источник: Газета.Ру

Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что наказание сборной России станет отличным уроком для всех стран.

Источник: Reuters

Его слова приводит RT.

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«Такое ощущение, что МОК заявляет всем об абсолютной нетерпимости допинга, но только не по отношению к России. Наказание стало бы отличным уроком для всех стран. Они в дальнейшем будут думать, что если так поступили с Россией, то и им следует действовать честно.

Ошибка (допуск сборной России на Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро — «Газета.Ru») уже была допущена еще перед Играми в Рио. У меня был откровенный разговор с главой МОК Томасом Бахом, и тот сделал все возможное, чтобы закрыть мне рот до решения комитета, — сказал Паунд.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что сейчас разваливается весь международный спорт.

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