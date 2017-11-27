Власти Челябинской области продолжат финансировать Ольгу Фаткулину, пожизненно отстраненную от Олимпийских игр

Министр выразил крайнее несогласие с решением МОК.

«За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Олимпиады в Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой. Это односторонне решение не имеет под собой реальных причин и доказательств вины спортсменки», — подчеркнул он.

По словам главы минспорта, Ольга Фаткулина и другие спортсмены, в отношении которых были приняты санкции МОК, будут отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В защиту конькобежки уже выступил Союз конькобежцев России.

«В любом случае, для нас Ольга Фаткулина была, есть и будет обладательницей олимпийской медали. И мы будем продолжать финансировать ее подготовку и выступление на всероссийских соревнованиях и турнирах под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах и заниматься прочими вещами, которые не имеют никакого отношения к честному спорту», — резюмировал Леонид Одер.