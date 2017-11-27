Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт РФ назвал вероятную причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Грозит ли нам атипичная пневмония
Из банка в центре Москвы похитили почти 300 млн руб.
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
18-летняя дочь Риз Уизерспун дебютировала на светском балу
СМИ: Россияне отреагировали на схватку Собчак с Соловьевым
СМИ о СР-10: с этим самолетом ВКС РФ смертоносны
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Момент истины для «Спартака»
Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
24День, когда не пропустил Акинфеев
13:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Власти Челябинской области продолжат финансировать Ольгу Фаткулину, пожизненно отстраненную от Олимпийских игр

Власти Челябинской области продолжат финансировать подготовку Ольги Фаткулиной, пожизненно отстраненной от участия в Олимпийских играх, и ее выступления на всероссийских соревнованиях. Об этом заявил министр спорта области Леонид Одер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Министр выразил крайнее несогласие с решением МОК.

«За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Олимпиады в Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой. Это односторонне решение не имеет под собой реальных причин и доказательств вины спортсменки», — подчеркнул он.

По словам главы минспорта, Ольга Фаткулина и другие спортсмены, в отношении которых были приняты санкции МОК, будут отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В защиту конькобежки уже выступил Союз конькобежцев России.

«В любом случае, для нас Ольга Фаткулина была, есть и будет обладательницей олимпийской медали. И мы будем продолжать финансировать ее подготовку и выступление на всероссийских соревнованиях и турнирах под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах и заниматься прочими вещами, которые не имеют никакого отношения к честному спорту», — резюмировал Леонид Одер.

Напомним, российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев пожизненно отстраненыот участия в Олимпийских играх, их результаты Олимпиады в Сочи в 2014 году аннулированы.

Названы фамилии 34 российских футболистов, которых ФИФА подозревает в употреблении допинга
Момент истины для «Спартака»
Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Смолов интересен итальянскому клубу
Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь