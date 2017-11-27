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12:01 (мск), источник: Р-Спорт

USADA: Наличие положительных допинг-тестов не обязательно для доказательства вины

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Наличие положительных допинг-тестов в нынешнее время совершенно не обязательно для доказательства вины спортсменов в нарушении антидопинговых правил, заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

Источник: РИА "Новости"

МОК ранее по итогам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Сочи, лишил российских спортсменов четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте, в результате чего сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014.

«Для 2017 года этот принцип устарел. Конечно, доказательства должны быть достоверные, но это необязательно наличие положительных допинг-проб. В тех случаях, когда существовала сложная система обмана, будь то скандал с допинговой лабораторией BALCO, российский допинговый скандал или дело велогонщика Лэнса Армстронга, никаких положительных тестов не было, поскольку люди пошли так далеко, что заменили эти самые положительные допинг-пробы», — приводит слова Тайгарта VG.

Также, по словам чиновника, доказательства, приведенные в докладе Макларена о допинге в российском спорте, являются неоспоримыми.

«Если вы говорите о том, были ли российские власти вовлечены в происходящее, то ответ да. Абсолютно точно. Это становится все яснее и яснее. Вопрос заключается в том, были ли вовлечены в эту схему спортсмены. Если они обманывали, они должны нести ответственность за это», — сказал Тайгарт.

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