USADA: Наличие положительных допинг-тестов не обязательно для доказательства вины

Источник: РИА "Новости"

МОК ранее по итогам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Сочи, лишил российских спортсменов четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте, в результате чего сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014.

«Для 2017 года этот принцип устарел. Конечно, доказательства должны быть достоверные, но это необязательно наличие положительных допинг-проб. В тех случаях, когда существовала сложная система обмана, будь то скандал с допинговой лабораторией BALCO, российский допинговый скандал или дело велогонщика Лэнса Армстронга, никаких положительных тестов не было, поскольку люди пошли так далеко, что заменили эти самые положительные допинг-пробы», — приводит слова Тайгарта VG.

Также, по словам чиновника, доказательства, приведенные в докладе Макларена о допинге в российском спорте, являются неоспоримыми.