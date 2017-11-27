USADA: Наличие положительных допинг-тестов не обязательно для доказательства вины
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
МОК ранее по итогам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой
«Для 2017 года этот принцип устарел. Конечно, доказательства должны быть достоверные, но это необязательно наличие положительных
Также, по словам чиновника, доказательства, приведенные в докладе Макларена о допинге в российском спорте, являются неоспоримыми.
«Если вы говорите о том, были ли российские власти вовлечены в происходящее, то ответ да. Абсолютно точно. Это становится все яснее и яснее. Вопрос заключается в том, были ли вовлечены в эту схему спортсмены. Если они обманывали, они должны нести ответственность за это», — сказал Тайгарт.