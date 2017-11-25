Глава ЕОК считает возможный недопуск сборной РФ на ОИ-2018 в полном составе «аморальным»

Коциянчич был избран на пост в пятницу на генеральной ассамблее организации в Загребе. «Где-то я читал, что только 0,7% из всех российских спортсменов когда-либо обвинялись в допинге, — сказал глава ЕОК. — Это означает, к примеру, что в случае применения коллективных санкций к России из 1000 спортсменов ни за что пострадают 993, при том что 7 были нечестными. Я думаю, что это аморально и противоречит принципам права, конечно, если будут какие-то конкретные доказательства, то могут быть и иные соображения, но тем не менее».

Также Коциянчич высказал свое мнение относительно возможного допуска сборной России в нейтральном статусе. «Не уверен, что допуск под нейтральным флагом — подходящее решение, если спортсмен из России соревнуется в нейтральном статусе, то разве он от этого становится менее россиянином? Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорит об индивидуальной ответственности, и он на 100% прав. Вы либо виновны, либо не должны нести ответственность ни за что, и другого здесь быть не может», — добавил чиновник.

Глава ЕОК выразил готовность сотрудничать с российскими спортивными властями в этом вопросе. «Только россияне могут исправить сложившуюся ситуацию, поэтому мы должны искать союзников, а не врагов, — отметил Коциянчич. — Я считаю, что большое количество российских чиновников стараются и работают хорошо, Олимпийский комитет России и его глава Александр Жуков также показывают вовлеченность в этот процесс, и я буду сотрудничать с российскими властями, чтобы изменить все к лучшему».

МОК после публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о создании двух комиссий. Одна из них под руководством Самуэля Шмида изучает обвинения Макларена в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ и ФСБ. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, после завершения которой начала проводить слушания по делам подозреваемых спортсменов.