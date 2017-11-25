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19:55 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕОК считает возможный недопуск сборной РФ на ОИ-2018 в полном составе «аморальным»

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новый президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич считает «аморальными» коллективную ответственность российских спортсменов за допинговые нарушения и возможный недопуск национальной команды страны в полном составе на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Слова Коциянчича приводит портал Inside the games.

Коциянчич был избран на пост в пятницу на генеральной ассамблее организации в Загребе. «Где-то я читал, что только 0,7% из всех российских спортсменов когда-либо обвинялись в допинге, — сказал глава ЕОК. — Это означает, к примеру, что в случае применения коллективных санкций к России из 1000 спортсменов ни за что пострадают 993, при том что 7 были нечестными. Я думаю, что это аморально и противоречит принципам права, конечно, если будут какие-то конкретные доказательства, то могут быть и иные соображения, но тем не менее».

Также Коциянчич высказал свое мнение относительно возможного допуска сборной России в нейтральном статусе. «Не уверен, что допуск под нейтральным флагом — подходящее решение, если спортсмен из России соревнуется в нейтральном статусе, то разве он от этого становится менее россиянином? Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорит об индивидуальной ответственности, и он на 100% прав. Вы либо виновны, либо не должны нести ответственность ни за что, и другого здесь быть не может», — добавил чиновник.

Глава ЕОК выразил готовность сотрудничать с российскими спортивными властями в этом вопросе. «Только россияне могут исправить сложившуюся ситуацию, поэтому мы должны искать союзников, а не врагов, — отметил Коциянчич. — Я считаю, что большое количество российских чиновников стараются и работают хорошо, Олимпийский комитет России и его глава Александр Жуков также показывают вовлеченность в этот процесс, и я буду сотрудничать с российскими властями, чтобы изменить все к лучшему».

МОК после публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о создании двух комиссий. Одна из них под руководством Самуэля Шмида изучает обвинения Макларена в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ и ФСБ. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, после завершения которой начала проводить слушания по делам подозреваемых спортсменов.

В результате деятельности комиссии Освальда на данный момент 14 россиян (лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванов, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев) были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах в любом качестве за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014 аннулированы. Исполком МОК 5 декабря примет решение по вопросу участия сборной России в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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