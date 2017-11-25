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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо условие показа Олимпиады-2018 на российском телевидении

Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане не будут показаны в России, если национальная команда не будет до них допущена. Об этом сообщил телекомментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале.

«В случае, если будет принято решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских Играх в Пхенчхане, Олимпиада не будет показана в России ни в каком виде. Да, Олимпиада в этом случае будет просто проигнорирована. И это не инициатива телеканалов. Это решение, принятое на уровне администрации президента. День Икс — 6 декабря», — написал Уткин.

Вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будет решен в начале декабря по результатам работы комиссий МОК.

22 ноября МОК лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014. Золото Третьякова должно перейти латвийскому скелетонисту Мартинсу Дукурсу.

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