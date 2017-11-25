Названо условие показа Олимпиады-2018 на российском телевидении

«В случае, если будет принято решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских Играх в Пхенчхане, Олимпиада не будет показана в России ни в каком виде. Да, Олимпиада в этом случае будет просто проигнорирована. И это не инициатива телеканалов. Это решение, принятое на уровне администрации президента. День Икс — 6 декабря», — написал Уткин.