Жуков: МОК принимает все решения по делам российских спортсменов как под копирку

На данный момент МОК пожизненно отстранил от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи 14 россиян (лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев), их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, аннулированы.

«Все решения вынесены под копирку, и ясно, что все эти спортсмены пойдут в Спортивный арбитражный суд, — сказал Жуков. — Рассчитываем, что мотивировочная часть по ним появится на следующей неделе. Его получение позволит спортсменам обращаться в суды».

«Пока мы не видели ни одной мотивировки», — добавил он.

В допинг-пробах 14 отстраненных российских спортсменов не было найдено запрещенных субстанций, основанием для дисквалификации послужили царапины на пробирках с анализами лыжников, обнаруженные с помощью новой методики экспертами кафедры судебной экспертизы университета Лозанны, что, по мнению комиссии Дениса Освальда, свидетельствует о проводимых с допинг-пробами манипуляциях.