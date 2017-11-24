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22:05 (мск), источник: ТАСС

Жуков: МОК принимает все решения по делам российских спортсменов как под копирку

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный олимпийский комитет (МОК) выносит решения по делам российских спортсменов как под копирку. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

На данный момент МОК пожизненно отстранил от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи 14 россиян (лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев), их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, аннулированы.

«Все решения вынесены под копирку, и ясно, что все эти спортсмены пойдут в Спортивный арбитражный суд, — сказал Жуков. — Рассчитываем, что мотивировочная часть по ним появится на следующей неделе. Его получение позволит спортсменам обращаться в суды».

«Пока мы не видели ни одной мотивировки», — добавил он.

В допинг-пробах 14 отстраненных российских спортсменов не было найдено запрещенных субстанций, основанием для дисквалификации послужили царапины на пробирках с анализами лыжников, обнаруженные с помощью новой методики экспертами кафедры судебной экспертизы университета Лозанны, что, по мнению комиссии Дениса Освальда, свидетельствует о проводимых с допинг-пробами манипуляциях.

В пятницу сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады-2014. На счету российской команды теперь 10 золотых медалей — на одну меньше, чем у команды Норвегии.

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