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21:22 (мск), источник: ТАСС

Международным федерациям переданы все доказательства по делам российских спортсменов

ТАСС, 24 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) передал международным спортивным федерациям все доказательства по делам отстраненных российских спортсменов. Об этом говорится в заявлении МОК, которое приводит портал Inside the Games.

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На данный момент 14 россиян (лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев) пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах в любом качестве за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014, их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи аннулированы.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в четверг заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому российские спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS. В ночь на пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований Третьякова, Никитину, Потылицыну и Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

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«Международные федерации в качестве заинтересованных сторон уже получили все доказательства по делам отстраненных российских спортсменов и имели возможность принять участие в слушаниях, проводимых комиссией МОК, — говорится в заявлении МОК. — В понедельник, 27 ноября, МОК опубликует доказательства по первому делу [лыжников Легкова и Белова], которое было рассмотрено комиссией».

В ответ глава FIS Джанфранко Каспер заявил, что участия в слушаниях и увиденных доказательств комиссии МОК недостаточно для отстранения россиян. «Мы должны следовать правилам», — сказал он Inside the Games.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. На основании расследования комиссий исполком МОК 5 декабря вынесет решение об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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