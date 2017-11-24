Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 в бобслее и коньках
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
На Олимпиаде-2014 сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В пятницу своих золотых медалей лишился бобслеист Александр Зубков, ставший чемпионом в соревнованиях двоек и четверок. Лишилась своей награды серебряный призер в конькобежном спорте Ольга Фаткулина.
Также были аннулированы результаты участников Игр Александра Румянцева (конькобежный спорт) и Ольги Стульневой (бобслей). Таким образом, бобслей лишился вообще всех своих медалей на Играх в Сочи, а партнеры по экипажу Зубкова Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло остались без своего золота еще до решения комиссии по их вопросу. Алексей Воевода лишился золота и в двойке и в четверке.
Послушали, но не выслушали
Тон комментариев после слушаний у спортсменов был именно таким. Зубкова и конькобежцев комиссия Освальда вызвала на Лозанну в один день, при этом все присутствовали на заседании лично, в отличие от скелетонистов, которые присоединились к собравшимся по видеосвязи.
Уже тогда Румянцев недоумевал, почему его и Фаткулину подозревают в сговоре, а точнее на основании чего — никаких повреждений на пробирках с
«Это было не то чтобы жестко, просто грустно и неприятно. Нас обвиняют в участии в сговоре, вся Россия — в сговоре», — сказала тогда Фаткулина.
И все решения комиссии Освальда с тех пор не в пользу российского спорта: с лишением медалей, аннулированием результатов и пожизненным отстранением от участия в Играх.
Грустно и неприятно и, что уж говорить, жестко, будет как минимум до начала декабря, когда МОК вынесет решение по всей российской делегации и до слушаний в CAS, куда собирается подать иск Союз конькобежцев России, поддержавший спортсменов в их борьбе за невиновность.
«Ребята дисквалифицированы безо всяких оснований, не было никаких доказательств — ни царапин, соль была в пределах нормы, никаких оснований для дисквалификации не было», — прокомментировал решение МОК президент СКР Алексей Кравцов.
«Момент непростой, но и Ольга, и Саша, знают, что они не одни, за ними вся команда. Мы готовимся выступать на этапах Кубка мира. Ребят специально отправлять отсюда мы не будем, мы должны идти согласно намеченному плану в олимпийском сезоне. Это наша часть работы сейчас, которую мы должны выполнять. Мы надеемся на взвешенное решение Международного союза конькобежцев по этому вопросу», — заявил главный тренер сборной Константин Полтавец.
«Знаем, что Международная федерация лыжного спорта приняла такое решение (допустить отстраненных российских спортсменов до Кубка мира) по лыжникам. Надеемся, что и относительно наших ребят наша международная федерация примет адекватное решение, так как обвинения в их адрес не имеют под собой никаких оснований», — добавил специалист.
Лишили медалей знаменосца
Федерация бобслея России выступила с заявлением после решения комиссии Освальда по президенту организации, знаменосцу церемонии открытия Игр-2014 Зубкову, также подтвердив намерение отстаивать его интересы в CAS.
«Ценность золотой медали и титула олимпийского чемпиона девальвируются. Спорт стал оружием политической борьбы. Мы возвращаемся в эпоху бойкотов, из которой олимпийское движение с трудом вывел (президент МОК с 1980 по 2001 год) Хуан Антонио Самаранч — отец одного из авторов этой провокации», — говорится в сообщении.
«Мы не считаем нужным реагировать на новые решения комиссии Освальда. Общаться с людьми, которые выносят вердикты на основании одного компьютерного файла, изготовленного мошенником, можно только в суде, что мы и сделаем. Материала для спортивного арбитража в Лозанне прибавилось, а возможно и для гражданских судов. Надеемся, что до этой инстанции не дойдет и CAS не даст уничтожить олимпийское движение, что уже успешно делается», — считают в федерации.
Ну и самое главное: впереди 5 декабря, когда решится вопрос по участию всей российской команды в Играх-2018. А пока болельщики российского спорта и сами спортсмены каждую неделю узнают новую медальную статистику Игр-2014 и всякий раз новости не из приятных.