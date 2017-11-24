Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 в бобслее и коньках

Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаде-2014 сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В пятницу своих золотых медалей лишился бобслеист Александр Зубков, ставший чемпионом в соревнованиях двоек и четверок. Лишилась своей награды серебряный призер в конькобежном спорте Ольга Фаткулина.

Также были аннулированы результаты участников Игр Александра Румянцева (конькобежный спорт) и Ольги Стульневой (бобслей). Таким образом, бобслей лишился вообще всех своих медалей на Играх в Сочи, а партнеры по экипажу Зубкова Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло остались без своего золота еще до решения комиссии по их вопросу. Алексей Воевода лишился золота и в двойке и в четверке.

Послушали, но не выслушали

Тон комментариев после слушаний у спортсменов был именно таким. Зубкова и конькобежцев комиссия Освальда вызвала на Лозанну в один день, при этом все присутствовали на заседании лично, в отличие от скелетонистов, которые присоединились к собравшимся по видеосвязи.

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Уже тогда Румянцев недоумевал, почему его и Фаткулину подозревают в сговоре, а точнее на основании чего — никаких повреждений на пробирках с допинг-пробами у конькобежцев не было, уровень соли тоже был допустимый, в отличие от некоторых фигурантов доклада главы Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«Это было не то чтобы жестко, просто грустно и неприятно. Нас обвиняют в участии в сговоре, вся Россия — в сговоре», — сказала тогда Фаткулина.

И все решения комиссии Освальда с тех пор не в пользу российского спорта: с лишением медалей, аннулированием результатов и пожизненным отстранением от участия в Играх.

Грустно и неприятно и, что уж говорить, жестко, будет как минимум до начала декабря, когда МОК вынесет решение по всей российской делегации и до слушаний в CAS, куда собирается подать иск Союз конькобежцев России, поддержавший спортсменов в их борьбе за невиновность.

«Ребята дисквалифицированы безо всяких оснований, не было никаких доказательств — ни царапин, соль была в пределах нормы, никаких оснований для дисквалификации не было», — прокомментировал решение МОК президент СКР Алексей Кравцов.

И Фаткулина, и Румянцев сейчас находятся в канадском Калгари, где готовятся выступать на этапе Кубка мира. Хотя им еще предстоит дождаться решения Международного союза конькобежцев, который вполне может на основании выводов комиссии Освальда отстранить их от стартов.

«Момент непростой, но и Ольга, и Саша, знают, что они не одни, за ними вся команда. Мы готовимся выступать на этапах Кубка мира. Ребят специально отправлять отсюда мы не будем, мы должны идти согласно намеченному плану в олимпийском сезоне. Это наша часть работы сейчас, которую мы должны выполнять. Мы надеемся на взвешенное решение Международного союза конькобежцев по этому вопросу», — заявил главный тренер сборной Константин Полтавец.

«Знаем, что Международная федерация лыжного спорта приняла такое решение (допустить отстраненных российских спортсменов до Кубка мира) по лыжникам. Надеемся, что и относительно наших ребят наша международная федерация примет адекватное решение, так как обвинения в их адрес не имеют под собой никаких оснований», — добавил специалист.

Лишили медалей знаменосца

Федерация бобслея России выступила с заявлением после решения комиссии Освальда по президенту организации, знаменосцу церемонии открытия Игр-2014 Зубкову, также подтвердив намерение отстаивать его интересы в CAS.

«Ценность золотой медали и титула олимпийского чемпиона девальвируются. Спорт стал оружием политической борьбы. Мы возвращаемся в эпоху бойкотов, из которой олимпийское движение с трудом вывел (президент МОК с 1980 по 2001 год) Хуан Антонио Самаранч — отец одного из авторов этой провокации», — говорится в сообщении.

«Мы не считаем нужным реагировать на новые решения комиссии Освальда. Общаться с людьми, которые выносят вердикты на основании одного компьютерного файла, изготовленного мошенником, можно только в суде, что мы и сделаем. Материала для спортивного арбитража в Лозанне прибавилось, а возможно и для гражданских судов. Надеемся, что до этой инстанции не дойдет и CAS не даст уничтожить олимпийское движение, что уже успешно делается», — считают в федерации.

Меж тем медалей Олимпийских игр-2014 у сборной России с каждой неделей все меньше и она уже третья в общем зачете следом за Норвегией и Канадой. И это до вердикта по биатлонисткам. И это до окончания всех слушаний: как минимум уже известно о заседании комиссии Освальда по представительницам российской олимпийской команды 2014 года по хоккею.