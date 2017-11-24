Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
20:28 (мск), источник: Р-Спорт

Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 в бобслее и коньках

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр, а сборная России — лидерства в общекомандном зачете Сочи-2014.

Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаде-2014 сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В пятницу своих золотых медалей лишился бобслеист Александр Зубков, ставший чемпионом в соревнованиях двоек и четверок. Лишилась своей награды серебряный призер в конькобежном спорте Ольга Фаткулина.

Также были аннулированы результаты участников Игр Александра Румянцева (конькобежный спорт) и Ольги Стульневой (бобслей). Таким образом, бобслей лишился вообще всех своих медалей на Играх в Сочи, а партнеры по экипажу Зубкова Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло остались без своего золота еще до решения комиссии по их вопросу. Алексей Воевода лишился золота и в двойке и в четверке.

Послушали, но не выслушали

Тон комментариев после слушаний у спортсменов был именно таким. Зубкова и конькобежцев комиссия Освальда вызвала на Лозанну в один день, при этом все присутствовали на заседании лично, в отличие от скелетонистов, которые присоединились к собравшимся по видеосвязи.

Читайте также
Свищев назвал действия комиссии МОК акцией по отстранению сборной России от ОИ-2018

Уже тогда Румянцев недоумевал, почему его и Фаткулину подозревают в сговоре, а точнее на основании чего — никаких повреждений на пробирках с допинг-пробами у конькобежцев не было, уровень соли тоже был допустимый, в отличие от некоторых фигурантов доклада главы Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«Это было не то чтобы жестко, просто грустно и неприятно. Нас обвиняют в участии в сговоре, вся Россия — в сговоре», — сказала тогда Фаткулина.

И все решения комиссии Освальда с тех пор не в пользу российского спорта: с лишением медалей, аннулированием результатов и пожизненным отстранением от участия в Играх.

Грустно и неприятно и, что уж говорить, жестко, будет как минимум до начала декабря, когда МОК вынесет решение по всей российской делегации и до слушаний в CAS, куда собирается подать иск Союз конькобежцев России, поддержавший спортсменов в их борьбе за невиновность.

«Ребята дисквалифицированы безо всяких оснований, не было никаких доказательств — ни царапин, соль была в пределах нормы, никаких оснований для дисквалификации не было», — прокомментировал решение МОК президент СКР Алексей Кравцов.

И Фаткулина, и Румянцев сейчас находятся в канадском Калгари, где готовятся выступать на этапе Кубка мира. Хотя им еще предстоит дождаться решения Международного союза конькобежцев, который вполне может на основании выводов комиссии Освальда отстранить их от стартов.

«Момент непростой, но и Ольга, и Саша, знают, что они не одни, за ними вся команда. Мы готовимся выступать на этапах Кубка мира. Ребят специально отправлять отсюда мы не будем, мы должны идти согласно намеченному плану в олимпийском сезоне. Это наша часть работы сейчас, которую мы должны выполнять. Мы надеемся на взвешенное решение Международного союза конькобежцев по этому вопросу», — заявил главный тренер сборной Константин Полтавец.

«Знаем, что Международная федерация лыжного спорта приняла такое решение (допустить отстраненных российских спортсменов до Кубка мира) по лыжникам. Надеемся, что и относительно наших ребят наша международная федерация примет адекватное решение, так как обвинения в их адрес не имеют под собой никаких оснований», — добавил специалист.

Лишили медалей знаменосца

Федерация бобслея России выступила с заявлением после решения комиссии Освальда по президенту организации, знаменосцу церемонии открытия Игр-2014 Зубкову, также подтвердив намерение отстаивать его интересы в CAS.

Читайте также
Дегтярев: МОК и WADA выполняют задачу убрать конкурентов на ОИ-2018

«Ценность золотой медали и титула олимпийского чемпиона девальвируются. Спорт стал оружием политической борьбы. Мы возвращаемся в эпоху бойкотов, из которой олимпийское движение с трудом вывел (президент МОК с 1980 по 2001 год) Хуан Антонио Самаранч — отец одного из авторов этой провокации», — говорится в сообщении.

«Мы не считаем нужным реагировать на новые решения комиссии Освальда. Общаться с людьми, которые выносят вердикты на основании одного компьютерного файла, изготовленного мошенником, можно только в суде, что мы и сделаем. Материала для спортивного арбитража в Лозанне прибавилось, а возможно и для гражданских судов. Надеемся, что до этой инстанции не дойдет и CAS не даст уничтожить олимпийское движение, что уже успешно делается», — считают в федерации.

Меж тем медалей Олимпийских игр-2014 у сборной России с каждой неделей все меньше и она уже третья в общем зачете следом за Норвегией и Канадой. И это до вердикта по биатлонисткам. И это до окончания всех слушаний: как минимум уже известно о заседании комиссии Освальда по представительницам российской олимпийской команды 2014 года по хоккею.

Ну и самое главное: впереди 5 декабря, когда решится вопрос по участию всей российской команды в Играх-2018. А пока болельщики российского спорта и сами спортсмены каждую неделю узнают новую медальную статистику Игр-2014 и всякий раз новости не из приятных.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
«Динамо» проиграло и продлило безвыигрышную серию в РФПЛ
В Англии утверждают, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь