Дегтярев: МОК и WADA выполняют задачу убрать конкурентов на ОИ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу МОК пожизненно отстранил от Олимпиад бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда перепроверила допинг-пробы всех российских спортсменов с Игр в Сочи. На основании выводов экспертов, а также руководствуясь выводами доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена комиссия уже объявила об аннулировании результатов 14 российских спортсменов.

«Это решение МОК, как и ряд предыдущих, в принципе противоречит Олимпийской хартии и антидопинговому кодексу. Мы видим сегодня две задачи, которые выполняют и МОК, и WADA, теперь, очевидно, сообща. Первая задача — опустить Россию в общемедальном зачете ОИ-2014, чтобы дискредитировать Олимпиаду в Сочи, которую провели на самом высоком организационном уровне, задали эталон в проведении зимних Олимпиад. Наши победы остались навсегда в истории олимпийского движения, а исполнителями этих процессов движет зависть», — заявил Дегтярев.

«Вторая задача, которую выполняют чиновники МОК и WADA, — расчистить поле и устранить конкурентов на предстоящих играх в Корее. Мы видим, что отстраняют лучших спортсменов в самых для нас успешных видах спорта — лыжники, конькобежцы. Не удивлюсь, если завтра это будут наши биатлонисты или хоккеисты», — отметил депутат.