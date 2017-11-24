Дегтярев: МОК и WADA выполняют задачу убрать конкурентов на ОИ-2018

В пятницу МОК пожизненно отстранил от Олимпиад бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда перепроверила допинг-пробы всех российских спортсменов с Игр в Сочи. На основании выводов экспертов, а также руководствуясь выводами доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена комиссия уже объявила об аннулировании результатов 14 российских спортсменов.
«Это решение МОК, как и ряд предыдущих, в принципе противоречит Олимпийской хартии и антидопинговому кодексу. Мы видим сегодня две задачи, которые выполняют и МОК, и WADA, теперь, очевидно, сообща. Первая задача — опустить Россию в общемедальном зачете ОИ-2014, чтобы дискредитировать Олимпиаду в Сочи, которую провели на самом высоком организационном уровне, задали эталон в проведении зимних Олимпиад. Наши победы остались навсегда в истории олимпийского движения, а исполнителями этих процессов движет зависть», — заявил Дегтярев.
«Вторая задача, которую выполняют чиновники МОК и WADA, — расчистить поле и устранить конкурентов на предстоящих играх в Корее. Мы видим, что отстраняют лучших спортсменов в самых для нас успешных видах спорта — лыжники, конькобежцы. Не удивлюсь, если завтра это будут наши биатлонисты или хоккеисты», — отметил депутат.
«С таким правовым беспределом сложно бороться, но мы будем отстаивать интересы наших спортсменов в судах, — подчеркнул он. — Можно сказать совершенно точно: без России смысла в принципе в проведении зимних Олимпийских игр нет. Идет целенаправленное уничтожение олимпийского движения, убийство Олимпийских игр и самой объединительной идеи спорта, духа состязательности, подходов и правил уже не будет, видимо, никогда. Такого абсурда, когда наши чистые лыжники одновременно выигрывают этапы Кубка мира и при этом имеют пожизненную дисквалификацию на Олимпиаде, история просто еще не знала».