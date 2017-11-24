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18:52 (мск), источник: ТАСС

Дегтярев: МОК и WADA выполняют задачу убрать конкурентов на ОИ-2018

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выполняют задачу по устранению сильных российских спортсменов, которые могут быть серьезными конкурентами для других стран на Олимпийских играх 2018 года. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, слова которого приводятся в пресс-релизе комитета, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу МОК пожизненно отстранил от Олимпиад бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда перепроверила допинг-пробы всех российских спортсменов с Игр в Сочи. На основании выводов экспертов, а также руководствуясь выводами доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена комиссия уже объявила об аннулировании результатов 14 российских спортсменов.

«Это решение МОК, как и ряд предыдущих, в принципе противоречит Олимпийской хартии и антидопинговому кодексу. Мы видим сегодня две задачи, которые выполняют и МОК, и WADA, теперь, очевидно, сообща. Первая задача — опустить Россию в общемедальном зачете ОИ-2014, чтобы дискредитировать Олимпиаду в Сочи, которую провели на самом высоком организационном уровне, задали эталон в проведении зимних Олимпиад. Наши победы остались навсегда в истории олимпийского движения, а исполнителями этих процессов движет зависть», — заявил Дегтярев.

«Вторая задача, которую выполняют чиновники МОК и WADA, — расчистить поле и устранить конкурентов на предстоящих играх в Корее. Мы видим, что отстраняют лучших спортсменов в самых для нас успешных видах спорта — лыжники, конькобежцы. Не удивлюсь, если завтра это будут наши биатлонисты или хоккеисты», — отметил депутат.

«С таким правовым беспределом сложно бороться, но мы будем отстаивать интересы наших спортсменов в судах, — подчеркнул он. — Можно сказать совершенно точно: без России смысла в принципе в проведении зимних Олимпийских игр нет. Идет целенаправленное уничтожение олимпийского движения, убийство Олимпийских игр и самой объединительной идеи спорта, духа состязательности, подходов и правил уже не будет, видимо, никогда. Такого абсурда, когда наши чистые лыжники одновременно выигрывают этапы Кубка мира и при этом имеют пожизненную дисквалификацию на Олимпиаде, история просто еще не знала».

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