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19:05 (мск), источник: ТАСС

Свищев назвал действия комиссии МОК акцией по отстранению сборной России от ОИ-2018

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Действия комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляемой Денисом Освальдом, являются спланированными и направлены на то, чтобы сборная России не получила разрешения на участие в Олимпийских играх 2018 года. Таким мнением с ТАСС поделился член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу комиссия Освальда лишила двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи бобслеиста Александра Зубкова, а конькобежку Ольгу Фаткулину — серебряной награды Олимпиады-2014. После этого сборная России покинула первое место в неофициальном общекомандном зачете сочинской Олимпиады, теперь в ее активе стало 10 золотых медалей, в то время как у норвежцев — 11. Исполком МОК 5 декабря примет решение по вопросу участия сборной России в зимней Олимпиаде-2018.

«Однозначно идет стопроцентно спланированная, целенаправленная акция на то, чтобы Россия 5 декабря не получила подтверждение об участии в Олимпийских играх. Это диверсия, попытка давления на наш спорт», — сказал Свищев.

Ранее медалей сочинских Игр были лишены лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. «Наши иностранные партнеры могут делать что угодно, но наша команда заслуженно завоевала первое место на Олимпиаде. У нас никто не сможет отнять нашу национальную гордость, эти ребята для нас навсегда останутся национальными героями, и сейчас их нужно поддержать. Я бы хотел поддержать моего коллегу Александра Зубкова — ему, как президенту федерации (Федерации бобслея России — прим. ТАСС), вдвойне сложно», — отметил Свищев.

«Обратите внимание, что все доводы и Освальда, и Шмида, и Макларена основаны на сведениях Григория Родченкова. Этот парень [Родченков] уже надоел. Как можно доверять потенциальному уголовнику? У нас он проходит по нескольким уголовным делам», — сказал собеседник ТАСС.

«Когда человек в чем-то виноват, есть четкие доказательства его вины. Но где доказательства в этой ситуации? Почему верят Родченкову и не верят десяткам наших спортсменов? Ну не верите россиянам, спросите их иностранных наставников — они с ними день и ночь, они живут с нами в одних гостиницах, едят в одних столовых, они же ваши — заокеанские, европейские, вы задайте им вопрос, они четко вам ответят», — заявил Свищев.

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