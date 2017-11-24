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17:14 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Cборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию двух золотых наград в бобслее.

Источник: РИА "Новости"

Игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

МОК в 2016 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении российскими спортсменами допинга на Играх в Сочи создал две комиссии, которые занимаются перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи и информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Комиссии возглавляют Денис Освальд и Самуэль Шмид. Расследование WADA началось после высказываний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова об использовании россиянами допинга в Сочи.

По итогам работы комиссии Освальда сборная России ранее лишилась шести медалей: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова на дистанции 50 км, серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км, а также серебряных наград Максима Вылегжанина (50 км и командный спринт); двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной. После дисквалификации Легкова и Вылегжанина золотая медаль в марафоне должна достаться другому россиянину Илье Черноусову.

После данных решений на счету сборной России стало 10 золотых медалей. Россия лишилась первого места, которое теперь занимает команда Норвегии (11 — 6 — 12).

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