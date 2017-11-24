Ряд спортивных объектов планируется построить и реконструировать в Иркутской области

В пятницу состоялась рабочая встреча Левченко с министром спорта РФ Павлом Колобковым. В рамках мероприятия обсуждалось развитие материально-технической базы региона в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП).

«Встреча с Павлом Анатольевичем прошла по нашей инициативе, мы хотели проинформировать министра о ходе реализации программ, развитии спорта, ходе выделения средств и наших результатах, — отметил Левченко. — У нас есть большие планы по строительству крупных объектов в Иркутской области. Здесь нужна федеральная поддержка и Павел Анатольевич одобрил наши планы, пока конкретную информацию озвучивать не буду, поскольку необходимо получить одобрение руководства правительства».

По словам губернатора Иркутской области, в будущем эти объекты могли бы претендовать на крупные международные турниры. «В этом году в нашем регионе прошел чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 16 лет, — сказал Левченко. — Мы рассчитываем, что в будущем у нас будут проходить взрослые чемпионаты мира, но для этого необходимо построить и реконструировать крупные спортивные объекты. Министр спорта РФ поддержал нас в этом вопросе».