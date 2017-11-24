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08:35 (мск), источник: ТАСС

Главный стадион летних Олимпийских игр 2000 года будет снесен в Сиднее

СИДНЕЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс приняли решение снести два главных стадиона крупнейшего города страны Сиднея — стадион ANZ (Эй-эн-зи), известный как Олимпийский, на котором проходили главные спортивные события и церемонии летней Олимпиады 2000 года, и стадион Allianz («Эллайанз»), расположенный в Мор-парке неподалеку от центра города.

Об этом объявила в пятницу премьер штата Глэдис Береджиклян, уточнив, что на их месте будут построены новые, отвечающие современным требованиям спортивных сооружений.

«Мы хотим, чтобы ведущие мировые спортивные клубы и исполнители выбирали для своих игр и шоу арены Нового Южного Уэльса», — сообщила премьер штата. «Для того, чтобы успешно конкурировать в глобальном масштабе и проводить у себя главные международные и национальные культурные и спортивные мероприятия, необходимо, чтобы наши стадионы были более современными и комфортными для зрителей», — подчеркнула она.

Стадион Allianz был введен в эксплуатацию в 1988 году, он вмещает около 44 тыс. зрителей и является местом проведения домашних игр для многих местных команд (по футболу, регби, австралийскому футболу). Строительные работы начнутся в будущем году и будут продолжаться три года, новая арена будет способна принять 45 тыс. зрителей.

Расположенный на западе Сиднея стадион ANZ открылся в 1999 году и имел тогда название «Стадион Австралия». На нем, как правило, проходят финалы национальных первенств по наиболее популярным видам спорта. Его демонтаж начнется в 2019 году, планируется, что новое сооружение будет открыто в 2022 году.

Новый стадион в сиднейском Олимпийском парке будет способен принимать 75 тыс. зрителей, что меньше его нынешней вместимости — около 83 тыс. человек. 1 октября 2000 года на нем проходила церемония закрытия летней Олимпиады. В тот день стадион принял в общей сложности 114 714 зрителей и участников, что стало абсолютным олимпийским рекордом.

Общая стоимость демонтажа и строительства двух новых спортивных сооружений в предварительном порядке оценивается в сумму 1,955 млрд австралийских долларов (около 1,5 млрд долларов США). В последние годы стадионы ANZ и Allianz ежегодно посещало в среднем около 3,5 млн зрителей.

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