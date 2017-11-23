«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Комиссия МОК под руководством Денниса Освальда продолжает аннулировать результаты российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года. Последний обвинительный вердикт касается четырех скелетонистов — олимпийского чемпиона Александра Третьякова, бронзового призера Игр Елены Никитиной, а также Ольги Потылицыной и Марии Орловой. Основывается такое решение почти исключительно на так называемом списке «Дюшес».

ИСТОРИЯ «ДЮШЕСА»

Впервые о существовании «Дюшес листа» мы узнали в декабре 2016-го. Тогда канадский профессор Ричард Макларен обнародовал вторую часть своего доклада, а также представил сайт с доказательной базой. На нем были выложены все документы, которые Макларену с помощниками удалось добыть от бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Под цифровым кодом EPD0055 там присутствует файл под названием «Дюшес лист».

— Этот список был подготовлен перед началом Игр в Сочи, — говорится в докладе Макларена. — В него были включены спортсмены, которые принимали коктейль и для кого ЦСП (Центр спортивной подготовки. — Прим. «СЭ») собирал «чистую» мочу, хранил ее, и затем по ходу Игр заменял «грязную» мочу на «чистую».

Речь, напомним, идет о «коктейле Дюшес» — изобретении Родченкова — смеси анаболиков с элитным алкоголем. По версии Макларена, наши олимпийцы полоскали рот данным коктейлем непосредственно перед и по ходу сочинской Олимпиады. А «список Дюшес» нужен был для того, чтобы знать, кто именно «сидел» на коктейле и чьи пробы необходимо будет потом подменить.

По сути, это обыкновенный список из 40 фамилий, замененных цифровыми кодами. При этом названия видов спорта и дистанций, на которых выступали спортсмены, сохранены. Поэтому при желании практически все фамилии можно легко вычислить.

У «списка Дюшес» в той версии, которая опубликована на сайте, нет ни заголовка, ни каких-либо примечаний, ни подписей. Что, кроме слов Родченкова, заставляет считать его именно перечнем «любителей коктейля», а не, например, списком нуждающихся в витаминах — не вполне понятно. Более того, очевидно, документ был переформатирован уже самим Маклареном. Оригинальной версии списка, полностью на русском языке и с русскими фамилиями, по данным «СЭ», не видела даже защита российской стороны на слушаниях комиссии Освальда.

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КАК «ДЮШЕС» ПРЕВРАТИЛСЯ В ОСНОВНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Возможно, именно анонимность «списка Дюшес» изначально не позволяла нашим адвокатам считать его основным доказательством на слушаниях Освальда. Список был «просто бумажкой», в то время как главными аргументами вины или невиновности мы склонны были видеть выводы экспертов из Университета Лозанны.

Не зря же, в конце концов, целый год лучшие научные умы бились над тем, как отличить вскрытые во время Игр в Сочи пробы от невскрытых. Не зря в результате экспертизы стоимостью в сотни, если не миллионы долларов, научились фотографировать баночки с пробами с внутренней стороны, при этом не открывая крышки. И в конце концов, зачем тогда вся эта классификация царапин трех разных типов, из которых только один тип говорит о безусловном вскрытии? Куда МОК дел больше года работы и огромную сумму денег, если в итоге этими выводами никто не пользуется?

Что царапины, на самом деле, ничего не значат, нам показали выводы комиссии Освальда насчет скелетонистов. Если у лыжников присутствовали хотя бы «нейтральные» пробы (то есть такие, насчет которых ученые в Лозанне были не уверены — вскрывались они или нет), у двоих скелетонистов абсолютно все пробы, взятые в Сочи, были «чистыми». То есть на банках не было обнаружено никаких следов вскрытия, там в порядке было содержание соли и ДНК, и не обнаружено запрещенных препаратов.

Это были точно такие же пробы, какие ежедневно признаются «чистыми» десятками лабораторий по всему земному шару. Пробы, которые год изучали под мощнейшим микроскопом, но не нашли там ничего подозрительного. Тем не менее, наши спортсмены дисквалифицированы и лишены медалей. На основании только лишь «списка Дюшес» — безымянного файла в компьютере.

Если систематизировать все доказательства вины в манипуляциях с пробами, которыми пользуется комиссия Освальда, по уменьшению значимости получится примерно такая схема:

— «список Дюшес».

— несовпадения ДНК.

— аномальная концентрация соли.

— царапины на пробирках.

При этом само по себе присутствие в «списке Дюшес», как мы видим, считается достаточным доказательством вины, даже если никаких других улик не присутствует. Но вот, например, ни одной из хоккеисток в списке нет — а девушки тоже приглашены на слушания МОК 4 декабря. Странная выходит картина…

КАК ИЗ 40 ОБВИНЯЕМЫХ СДЕЛАЛИ 28

Всего в «списке Дюшес» — 40 фамилий. При этом там нет хоккеисток, но есть четверо представителей сноуборда и четверо саночников. Никого из этой восьмерки на слушания в Лозанну не вызывали. Хотя, тут может быть уместно слово «пока» — например, накануне стало известно о возбуждении дел против бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева. Все они в списке фигурировали, но не входили в число тех 28 спортсменов, против которых МОК изначально начал свое расследование.

Как из 40 фигурантов «Дюшес-листа» вдруг получилось 28 — загадка. Напомним, в декабре прошлого года МОК объявил, что комиссия Освальда будет расследовать именно 28 дел. «Профессор Макларен проанализировал 95 проб российских спортсменов, взятых в Сочи. Из них, пробы 28 спортсменов имели признаки манипуляций», — говорилось в пресс-релизе.

Как мы теперь выяснили, как минимум на двух пробах из этих 28-ми, принадлежащих скелетонистам, никаких признаков манипуляций, на самом деле, нет. Что не помешало МОК отправить спортсменов в дисквалификацию. Это заставляет, во-первых, лишний раз усомниться в работе экспертов, привлеченных профессором Маклареном: выходит, они следы манипуляций нашли, а ученые в Лозанне — нет. И во-вторых, поставить под вопрос сам «список Дюшес».

Получается, МОК ему верит, но как бы не до конца. Есть спортсмены из списка, которым никаких обвинений не предъявлено, и они спокойно выступают. И есть люди не из списка, находящиеся на грани дисквалификации. Очевидно, тут использовались какие-то иные доказательства, но предъявлять их сторона обвинения не торопится.

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КАК ОСПОРИТЬ «СПИСОК ДЮШЕС»

К «списку Дюшес» в России изначально отнеслись прохладно. Список активно не обсуждали в прессе, игнорировали имеющиеся там очевидные ошибки: например, в конькобежном спорте не существует людей, выступавших на таком наборе дистанций. Не оспаривали список в суде, не пытались разобраться, почему там именно столько фамилий. Например, в самом докладе Макларена говорится, что в «список Дюшес» входило 37 человек, а в приложенном файле — их уже 40. Откуда взялись дополнительные три спортсмена? Вопросы, вопросы…