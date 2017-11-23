«Наконец-то обманщики получили по заслугам». Как США радуется решению МОК

Источник: Reuters

Ноябрь 2017 года вряд ли станет светлым месяцем российского спорта. Допинговый скандал, о котором так много говорилось в последние годы, принял реальные очертания. Сначала беда настигла российских лыжников, затем Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) было отказано в восстановлении прав. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) на основании доклада комиссии Дениса Освальда, занимающейся перепроверкой допинг-проб россиян на Олимпиаде в Сочи, применил санкции к ещё четырём российским спортсменам. На этот раз пострадали скелетонисты — Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

Такие новости просто не могли остаться без внимания зарубежной прессы, некоторые представители которой с нескрываемой радостью описывают происходящие события.

Европа пока осторожна в оценках

Европейская пресса пока не рубит с плеча и в целом ограничивается сухим упоминанием факта отстранения ещё четырёх российских спортсменов. К примеру, чтобы найти подобную информацию на ведущем норвежском ресурсе NRK, необходимо пролистать новостную ленту куда-то очень глубоко вниз, чтобы лицезреть заметку о российском допинге и новом решении МОК. Это же касается и популярного шведского издания Expressen. Ведущее СМИ Нидерландов NOS чуть более красочно описало новую порцию дисквалификаций российских спортсменов, однако даже там эта новость не заслужила отдельной авторской колонки.

Забавно, что и в Германии пока тихо. А ведь мы не забыли, что именно немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный разоблачительными фильмами о допинговой системе в России, в эфире телеканала ARD заявил, на заседании учредителей ВАДА Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. Так в итоге и произошло. Тогда этот инсайд активно перепечатывался коллегами Зеппельта в местной прессе. Сейчас такого нет. Удивительно, но даже на личной странице журналиста в «Твиттере» нет никакой информации по вчерашнему решению МОК.

Британцы и канадцы довольны

Зато британские и канадские СМИ не стали проявлять подобную скромность, забивать себе голову какой-то там доказательной базой и прочей ерундой, а с удовольствием порадовали своих читателей обновлениями по допинговой системе в России.

Британский журналист Лиам Морган из Inside the Games размышляет о том, кто будет следующим в списке дисквалифицированных российских спортсменов и предсказуемо целится в бобслеиста Александра Зубкова. Надо признать, что такой вариант развития событий действительно может случиться. Морган также иронизирует по поводу реакции высших чиновников российского спорта на происходящее. Журналист приводит слова министра спорта России Павла Колобкова, который отрицает вину дисквалифицированных атлетов, заявляя, что в ведомстве до сих пор не получили вразумительных доказательств по этому делу. Тем не менее никакого конкретного вывода в конце Морган не делает, предпочитая в завершении материала просто опубликовать полную таблицу с российскими атлетами, к которым уже были применены санкции МОК.

Похожий посыл наблюдается и в канадских СМИ. Так, на сайте крупнейшего телеканала в Канаде CBC публикуется подробная статья с описанием дисквалификации российских скелетонистов. CBC не мог пройти мимо красочной реплики президента Российского олимпийского комитете Александра Жукова, который накануне признался, что ожидает подобных санкций в отношении бобслеистов и женской сборной по хоккею. Такое высказывание вызвало неподдельный интерес в канадской прессе. В материале указывается, что президент России Владимир Путин по-прежнему считает, что вся ситуация пронизана американским влиянием и нацелена на то, чтобы помешать нормальному проведению президентских выборов в марте 2018 года.

США ликует

Стоит ли говорить, в какой стране вчерашнее решение МОК вызвало наибольший ажиотаж? Информацию о дисквалификации российский скелетонистов можно найти в любом мало-мальски приличном американском издании. Так, газета USA Today не ограничилась разоблачительным материалом по решению МОК и выделила на своём сайте отдельную полосу с биографией дисквалифицированных спортсменов.

Базирующееся в Нью-Йорке агентство Associated Press (AP) подошло к делу с не меньшим энтузиазмом и дозвонилось до американских скелетонистов, которые после дисквалификации россиян могут улучшить свои места в зачёте сочинской Олимпиады. В частности, Кэти Улэндер, которая стала четвёртой в Сочи позади Елены Никитиной, призналась, что пролила немало слёз после тех соревнований, понимая, как близко была к заветной медали. После решения МОК вчера у неё также были слёзы на лице, но на этот раз это были слёзы радости.

«Я понимаю, что у нас с русскими разные культуры. Они, видимо, реально считают, что ни в чём не виноваты. Решение МОК является единственно правильным. Только там можно было исправить ситуацию. МОК вернула мне веру в честный и справедливый спорт. Я сейчас очень счастлива и мотивирована, чтобы подняться на подиум в Южной Корее. Чувствую, что теперь заряжена на победу», — отметила Улэндер.

Другим американским спортсменом, поднявшимся на одну позицию выше благодаря дисквалификации Александра Третьякова, стал Мэтт Антуан. Теперь американец становится обладателем серебряной медали Олимпиады. Антуан был чуть более сдержан в своих комментариях, хотя общий посыл был схожим с Улэндер.

«Смена медали на серебряную это круто, это здорово, но вряд ли это кардинально поменяет мою жизнь. Для меня важнее всего установление справедливости. Я чувствую, что наконец-то те, кто обманывал всех, получили то, что заслуживают».

Кульминацией нашего обзора становится репортаж New York Times, где совершенно не скрывают своей радости по поводу того, что Россия потеряла лидерство в зачёте сочинской Олимпиады по общему количеству наград. Решение МОК оставило сборную России с 27 наградами, в то время как у американцев стало 28. Несмотря на то что конкретные доказательства по использованию допинга в России ещё не были предоставлены, журналист New York Times Ребекка Руис безапелляционно заявляет о наличии государственной системы с участием ФСБ. Если обычно в зарубежной прессе такие фразы предваряются словами «считается», «предполагается» и «есть вероятность», то журналистка Руис опускает эти формальности и выдаёт всё за факт.