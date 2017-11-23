Виталий Мутко: Освальд хочет сделать виноватой всю сборную России

Источник: РИА "Новости"

Он также добавил, что возможны несколько вариантов развития событий.

Напомним, по итогам работы комиссии Освальда сборная России лишилась шести медалей Олимпийских игр-2014: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова на дистанции 50 км, серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км, а также серебряных наград Максима Вылегжанина (50 км и командный спринт), и двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной.

— Сейчас, чтобы подогнать все под категорию коллективной ответственности, виноватыми Освальд хочет сделать всю сборную: привлекли к ответственности Евгению Шаповалову и привлекают Юлию Чекалеву, Анастасию Доценко, — приводит «Р-Спорт» слова Мутко. — Они какие места-то позанимали? Уже Марит Бьорген по этому поводу удивление выразила даже. Поэтому варианты развития событий могут быть самыми разными.

Возьмут за основу коллективную ответственность, значит, будут говорить о том, что отстранить нужно всю зимнюю сборную. Или предложат ограничиться отстранением лыжников и скелетонистов и допустят усеченную команду. Или разрешат ехать «чистым» спортсменам, хотя что такое в понимании комиссии «чистый спортсмен» уже не понимает никто. Завтра Родченков вспомнит что-то еще. Такое ощущение, что он всю жизнь готовился к этому — вел дневники, подтасовывал факты, записывал какие-то разговоры.