Виталий Мутко: Освальд хочет сделать виноватой всю сборную России

Он также добавил, что возможны несколько вариантов развития событий.
Напомним, по итогам работы комиссии Освальда сборная России лишилась шести медалей Олимпийских игр-2014: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова на дистанции 50 км, серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км, а также серебряных наград Максима Вылегжанина (50 км и командный спринт), и двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной.
— Сейчас, чтобы подогнать все под категорию коллективной ответственности, виноватыми Освальд хочет сделать всю сборную: привлекли к ответственности Евгению Шаповалову и привлекают Юлию Чекалеву, Анастасию Доценко, — приводит «Р-Спорт» слова Мутко. — Они какие
Возьмут за основу коллективную ответственность, значит, будут говорить о том, что отстранить нужно всю зимнюю сборную. Или предложат ограничиться отстранением лыжников и скелетонистов и допустят усеченную команду. Или разрешат ехать «чистым» спортсменам, хотя что такое в понимании комиссии «чистый спортсмен» уже не понимает никто. Завтра Родченков вспомнит
Исполком МОК 5 декабря примет решение об участии России в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.