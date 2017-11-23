«Это игра в одни ворота»: кто что сказал о решениях МОК по Сочи

Источник: Спорт-Экспресс

Виталий МУТКО, вице-премьер правительства России: «После вынесенных решений это можно было предположить. Впереди слушания по Ольге Зайцевой, а сейчас снова обвинения. Это заранее написанные решения, которые сегодня выносятся. Не думаю, что комиссия из трех человек обладает возможностями вот так всесторонне обвинять спортсменов. Тренд задан, все понятно. В принципе все спортсмены для нас победители, мы не видим доказательств их вины». (ТАСС).

Александр ЖУКОВ, президент Олимпийского комитета России: «Думаю, и по бобслеистам, и по хоккеисткам можно ждать таких же решений, это игра в одни ворота. Прошло уже несколько заседаний комиссии Денниса Освальда. Решения одни и те же, сказать что-то определенное трудно. Думаю, все спортсмены пойдут в Спортивный арбитражный суд». (ТАСС).

Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ: «Мы с этим категорически не согласны. Дисциплинарная комиссия выносит решения, не предоставляя доказательной базы. Она делает выводы на показаниях одного человека, в отношении которого ведется уголовное расследование. Если комиссией заранее все определено, тогда не нужно тратить время и огласить решения по российским спортсменам. Уже очевидно, что они есть. Мы понимаем, что происходит. Делается все необходимое. Федерации и спортсмены получают всю возможную поддержку. Мы будем бороться за честь наших спортсменов. При вынесении решений не предоставляют содержательной части, то есть доказательств, но и этого достаточно, чтобы подать апелляцию в CAS». (Олег ШАМОНАЕВ).

Александр ТРЕТЬЯКОВ | Источник: AFP 2017

Михаил ДЕГТЯРЕВ, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Решение МОК не имеет ничего общего с борьбой с допингом, спортсменов лишают медалей и права выступать на Олимпийских играх за мошеннические действия третьих лиц, а именно директора лаборатории Родченкова (бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА. — Прим. “СЭ”). Царапины на пробирках, вскрытые пробирки, махинации с пробами — дело этого дельца. У спортсменов только одна задача — сдать пробу. И лишним подтверждением этого являются сотни отрицательных проб, сданных отстраненными спортсменами во все лаборатории мира. Понятно, куда клонит МОК. Это печально. Подобные провокационные действия разрушают мировой спорт». (Андрей СИЗЯКИН).

Элизабет ЯРНОЛД, олимпийская чемпионка Сочи-2014 по скелетону: «Мы должны быть счастливы, что борьба с допингом начала набирать обороты. Но мне жаль Кэти Юлендер и Мартина Дукурса, невероятных атлетов, заслуживших оказаться на подиуме. Надеюсь, борьба продолжится, и Пхенчхан-2018 станет местом для чистых спортсменов». (twitter.com).

Елена НИКИТИНА | Источник: Reuters

Денис АЛИМОВ, тренер Елены Никитины: «Это известие шокировало меня, Лена — одна из самых порядочных спортсменок, большой талант, и ни о каком допинге и мысли быть не может. Я думаю, что таким образом от нас избавляются как от претендентов на медали. Вспомните, Лена в конце прошлой недели выиграла этап Кубка мира, а сейчас ее дисквалифицируют. Мне сложно говорить за спортсменку, что она будет делать, но считаю, что за правду надо бороться». (ТАСС).