Российские спортсмены будут судиться с Маклареном

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Российские спортсмены, отстраненные от Олимпийских игр после публикации печально знаменитого доклада Макларена, планируют привлечь к ответу как самого автора документа, так и организацию, независимую комиссию которой он возглавлял. По информации «Известий», в 2018 году к Ричарду Макларену и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) может быть подано более 50 исковых заявлений.

В сентябре 2017 года иск против канадского юриста и WADA подали велосипедисты сборной России Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и Дмитрий Страхов, которых отстранили от Олимпиады-2016 на основании доклада Макларена. Согласно законодательству Канады, иск о клевете или распространении фактов, не соответствующих действительности, подается по месту правонарушения. 11 сентября его зарегистрировал Высший суд провинции Онтарио. Единственная претензия UCI (Международного союза велосипедистов) к российским велосипедистам заключалась в том, что информатор WADA Григорий Родченков назвал их фамилии в числе участников махинаций с допинг-пробами. Защита спортсменов течение года собирала заключения экспертов и другие доказательства, сформировав в итоге исковые требования на $7 млн.

Примеру велосипедистов с высокой вероятностью последуют и другие российские атлеты, понесшие в результате деятельности комиссии Макларена репутационные и финансовые потери. По словам источника «Известий», в Олимпийском комитете России (ОКР) в 2018 году количество исков в отношении Ричарда Макларена и WADA, пригласившего канадца возглавлять независимое расследование, может увеличиться до 50−60.

По всей видимости, речь идет о спортсменах —участниках Игр-2014 в Сочи, чьи дела сейчас рассматривает дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. МОК не скрывает — под подозрением в манипуляциях с олимпийскими допинг-пробами находятся уже около 35 человек. При этом комитет уже аннулировал результаты шести российских лыжников (Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой) и четырех скелетонистов (Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылициной). Это привело к потере восьми олимпийских медалей (одно золото, три серебра и четыре бронзы).

По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, в будущем эти спортсмены последуют примеру наших велосипедистов.

— Мы еще не получили мотивировочную часть решения МОКа по делам Легкова и Белова, решение по которым было принято 1 ноября, не говоря уже о других четырех лыжниках, — рассказала «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка. — Поэтому пока дата слушания апелляции в Спортивном арбитражном суже (CAS) не назначена. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Если мы выиграем дело в Лозанне, то безусловно пойдем дальше и подадим против Ричарда Макларена иск о клевете и распространении фактов, не соответствующих действительности. Наши дела ведет швейцарская адвокатская контора, которая рассматривает все возможности защиты российских спортсменов.

Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов считает, что подавать иск о клевете в отношении Макларена надо было после оглашения первой части его доклада (18 июля 2016 года).

— Понятно, что сбор всех доказательств и документов не такой быстрый процесс. Но почему мы тянули целых полтора года? За это время нас уже успели лишить медалей Сочи-2018, дисквалифицировать несколько федераций и отобрать этапы Кубка мира в зимних видах спорта, — отметил Александр Тихонов. — Когда были оглашены первые имена спортсменов из доклада, надо сразу было сразу обращаться в канадский суд, а мы в основном занимались разглагольствованием и ждали решения комиссии МОКа. При этом изначально было понятно, что комиссия Освальда больше прислушается к Макларену и Родченкову, чем к нашей защите.

Согласно канадскому законодательству, ответчики по иску должны быть уведомлены в течение шести месяцев, причем обязанность эта возложена на истца. В течение 20 дней ответчики должны подготовить отзыв на иск, в котором они изложат свою позицию. После этого начнется сбор показаний свидетелей — предварительное следствие может длиться около года. Только после этого начнутся «традиционные» судебные заседания. Таким образом, процесс по делу российских велогонщиков может затянуться до нескольких лет.

— У меня есть большие сомнения, что спортсмены добьются успеха в канадском суде, хотя нельзя отрицать наличие у них такого шанса, — заявил «Известиям» адвокат, спортивный юрист Олег Сухов. — У Запада есть определенное отношение к данной ситуации, и оно отличается от российской точки зрения. Несмотря на то что суд независим, при вынесении решения сформировавшееся мнение все равно окажет влияние на его позицию. Что касается величины заявленных сумм, то здесь нет каких-то стандартов — участники дела самостоятельно определяют размер тех убытков, которые они понесли из-за неправомерных действий ответчика. Суд обычно смотрит на доказанность размера этих убытков. Однако в данном случае вопрос больше в том, встанет ли суд на сторону заявителей.