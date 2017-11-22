Колобков: МОК не предоставляет доказательной базы при наказании российских спортсменов

Источник: РИА "Новости"

В среду решением комиссии МОК были аннулированы результаты российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной на Олимпиаде 2014 года. Также спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. На Олимпиаде-2014 Третьяков выиграл золото, Никитина — бронзу, Потылицына в соревнованиях заняла пятое место, а Орлова — шестое.

«Мы с этим [дисквалификацией скелетонистов] категорически не согласны. Дисциплинарная комиссия выносит решения, не предоставляя доказательной базы. Она делает выводы на показаниях одного человека, в отношении которого ведется уголовное расследование», — сказал Колобков.

«Если комиссией заранее все определено, тогда не нужно тратить время и огласить решения по российским спортсменам. Уже очевидно, что они есть. Мы понимаем, что происходит. Делается все необходимое, федерации и спортсмены получают всю возможную поддержку», — отметил министр спорта РФ.

«Мы будем бороться за честь наших спортсменов. При вынесении решений не предоставляют содержательной части, т. е. доказательств, но и этого достаточно, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — добавил Колобков.