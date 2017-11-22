Российские скелетонисты Третьяков и Никитина лишены медалей Олимпиады в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.

Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх.

На Олимпиаде Потылицына заняла пятое место, Орлова — шестое.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 30 декабря 2016 года временно отстранила Третьякова, Никитину, Потылицыну и Орлову, в отношении которых МОК инициировал дисциплинарные дела. Все они подозревались в том, что нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи. В январе 2017 года IBSF сняла со скелетонистов отстранение в связи с недостатком доказательств.

Третьяков является бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира (2013) и Европы (2017), а также четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств. В сезоне-2008/09 россиянин завоевал Кубок мира.

Никитина является бронзовым призером в личных соревнованиях и обладательницей серебра в турнире смешанных команд на чемпионате мира 2016 года. На ее счету также победа на чемпионате Европы в 2013 году.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.