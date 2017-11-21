Нарушителям антидопинговых правил могут запретить работать в сфере спорта

Если кажется, что общаться с недавно родившей женщиной невыносимо, то это вам не кажется. Ждите: скоро гормоны придут в норму, она привыкнет к роли мамы и сможет адекватно реагировать на простое человеческое любопытство. Вот пять взрывоопасных фраз – будьте с ними поосторожней.