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10:00 (мск), источник: ТАСС

Нарушителям антидопинговых правил могут запретить работать в сфере спорта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кабмин предлагает зафиксировать в законе о мерах по предотвращению допинга возможность запрета на работу в сфере физкультуры и спорта для нарушителей антидопинговых правил. Соответствующие поправки подготовлены Минспортом России, сообщил официальный сайт кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” новым пунктом, предусматривающим отнесение к мерам по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним установление ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных решением соответствующей антидопинговой организации нарушившими общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями», — говорится в сообщении.

«Поправками к законопроекту предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой, в соответствии с которой основанием прекращения трудового договора с тренером может быть в том числе нарушение им общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации», — сообщил сайт правительства.

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