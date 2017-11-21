МОК не успевает судить Россию
Дисциплинарная комиссия Денниса Освальда, расследующая допинговые обвинения в адрес российских участников Олимпиады в Сочи, в лучшем случае закончит работу 4 декабря, за день до итогового заседания исполкома МОК.
Дисциплинарная комиссия Денниса Освальда, расследующая допинговые обвинения в адрес российских участников Олимпиады в Сочи, в лучшем случае закончит работу 4 декабря, за день до итогового заседания исполкома МОК.
Как стало известно «СЭ», МОК отменил слушания дел российских спортсменов в комиссии Денниса Освальда, назначенные на 22 ноября. Ранее предполагалось, что в этот день будут рассмотрены дела семи наших хоккеисток и некоторых других олимпийцев, обвиняемых в манипуляциях с
Напомню, что глава комиссии Деннис Освальд обещал вынести вердикты по «сочинским нарушениям» до конца ноября, с тем чтобы с решениями успели ознакомиться члены исполкома МОК до своего заседания, которое пройдет
А ведь пока мы ждем всего лишь резолютивную часть вердиктов. Есть еще мотивировочная часть решения комиссии, без которой на дела не смогут отреагировать международные федерации и Спортивный арбитраж. Ее, надо полагать, мы увидим не раньше чем через год. Конечно, перед Освальдом и его коллегами стоит очень сложная юридическая и моральная дилемма — подобное происходит впервые в истории спорта. Однако на то, чтобы определиться по всем тонким вопросам, у дисциплинарной комиссии было почти полтора года. И нынешняя гонка означает:
а) либо придуманная МОК система принятия решений неэффективна;.
б) либо процесс затягивается намеренно для того, чтобы потом свалить все ошибки на страшную спешку и не дать возможности осужденным спортсменам подготовить апелляцию.
И то, и другое вызывает недоумение. Кошмар с допуском россиян на Игры в Рио, видимо, ничему МОК так и не научил.
Олег ШАМОНАЕВ.