МОК не успевает судить Россию

Источник: AFP 2017

Как стало известно «СЭ», МОК отменил слушания дел российских спортсменов в комиссии Денниса Освальда, назначенные на 22 ноября. Ранее предполагалось, что в этот день будут рассмотрены дела семи наших хоккеисток и некоторых других олимпийцев, обвиняемых в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи. Однако комиссия, судя по всему, катастрофически не успевает обработать все необходимые документы. В итоге дела хоккеисток отложены до 4 декабря, а дела остальных спортсменов будут рассмотрены во время ближайшего заседания 23 ноября. В частности, предполагается изучить обвинения в адрес двукратного олимпийского чемпиона по бобслею Алексея Воеводы.

Напомню, что глава комиссии Деннис Освальд обещал вынести вердикты по «сочинским нарушениям» до конца ноября, с тем чтобы с решениями успели ознакомиться члены исполкома МОК до своего заседания, которое пройдет 5—6 декабря в Лозанне. Однако теперь очевидно, что исполкому придется принимать решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 с колес. За три недели Освальд и два других члена комиссии (Хуан-Антонио Самаранч-младший и Патрик Бауман) рассмотрели 19 дел россиян и на данный момент вынесли только 7 вердиктов. Наши бобслеисты, скелетонисты и конькобежцы, заслушанные 6 ноября, ждут информации о своей дальнейшей судьбе уже две недели. Если учесть, что всего комиссии предстоит разобрать примерно 30 дел, шансы успеть даже к 4 декабря становятся все туманнее.

Какие еще результаты Сочи-2014 решит пересмотреть комиссия Денниса Освальда? | Источник: AFP 2017

А ведь пока мы ждем всего лишь резолютивную часть вердиктов. Есть еще мотивировочная часть решения комиссии, без которой на дела не смогут отреагировать международные федерации и Спортивный арбитраж. Ее, надо полагать, мы увидим не раньше чем через год. Конечно, перед Освальдом и его коллегами стоит очень сложная юридическая и моральная дилемма — подобное происходит впервые в истории спорта. Однако на то, чтобы определиться по всем тонким вопросам, у дисциплинарной комиссии было почти полтора года. И нынешняя гонка означает:

а) либо придуманная МОК система принятия решений неэффективна;.

б) либо процесс затягивается намеренно для того, чтобы потом свалить все ошибки на страшную спешку и не дать возможности осужденным спортсменам подготовить апелляцию.

И то, и другое вызывает недоумение. Кошмар с допуском россиян на Игры в Рио, видимо, ничему МОК так и не научил.