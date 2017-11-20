Бывший президент AIBA Чинг-Куо Ву покинул исполком Международного олимпийского комитета
МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Международной ассоциации бокса (AIBA)
МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Международной ассоциации бокса (AIBA)
В понедельник
«Мы можем подтвердить, что
Внеочередной конгресс AIBA, на котором пройдут выборы нового президента, состоится 27 января в Дубае.
История вопроса
В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили
Сторонники отстранения попытались добиться отставки
10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила