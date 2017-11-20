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19:53 (мск), источник: ТАСС

Бывший президент AIBA Чинг-Куо Ву покинул исполком Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву оставил пост в исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), который 5 декабря будет рассматривать вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник Чинг-Куо Ву добровольно покинул пост президента AIBA. Исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

«Мы можем подтвердить, что Чинг-Куо Ву покинул исполнительный комитет МОК», — говорится в сообщении.

Чинг-Куо Ву является членом МОК с 1988 года. В 2013 году он участвовал в выборах президента МОК, однако уступил нынешнему главе организации Томасу Баху.

Внеочередной конгресс AIBA, на котором пройдут выборы нового президента, состоится 27 января в Дубае.

История вопроса

В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия. Одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом.

Сторонники отстранения попытались добиться отставки Чинг-Куо Ву через суд, однако Федеральный суд Швейцарии отказался отстранять тайваньца, после того как заслушал показания президента и исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Чинг-Куо Ву, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран на третий срок на безальтернативной основе.

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