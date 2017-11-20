Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Россияне назвали главный минус Путина
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Бес попутал»: Пугачева сожалеет о своем венчании перед Богом
Синоптик предупредила об аномалиях в 2018 году
События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо» (видео)
Канада хочет взять власть в ИИХФ, почему это плохо для России
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Раздел имущества при разводе могут сделать проще
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
14:31 (мск), источник: ТАСС

Лукин надеется на здравый смысл МПК при допуске российских паралимпийцев на Игры-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин надеется на здравый смысл Международного паралимпийского комитета (МПК) при рассмотрении вопроса допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в понедельник он сообщил журналистам в Екатеринбурге, где находится с рабочей поездкой.

«Этот вопрос [отбор российских паралимпийцев на Игры-2018] следует задать осьминогу Паулю (осьминог из океанариума немецкого Оберхузена, безошибочно предсказывавший исходы матчей чемпионата мира по футболу 2010 года — прим. ТАСС), который, к сожалению уже умер. Я не пророк. Если МПК проявить здравый смысл и поймет, что за нарушение допингового законодательства отвечают не страны, не коллективы, не народы, а отдельные люди, то тогда шансы есть», — сказал Лукин.

Он подчеркнул, что возобновление работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нельзя назвать стопроцентным условием попадания паралимпийцев на Игры. «Это условие того, чтобы нормально заработает система борьбы с допингом. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА очень влиятельные организации, но не они решают вопрос допуска или недопуска спортсменов на Игры. Они могут представить свои соображения, а решает МПК, который в ближайшее время проведет совещание, в том числе и по этому вопросу», — добавил Лукин.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе прошлого года на основании данных доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Сейчас российские паралимпийцы по зимним видам спорта имеют право отбираться на Игры в Пхёнчхане в качестве нейтральных спортсменов, их участие в Паралимпиаде, которая пройдет в марте следующего года, пока остается под вопросом.

 Джикия подписал длительный контракт
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии
Георгий Джикия продлил контракт со «Спартаком»
События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо» (видео)
Канада хочет взять власть в ИИХФ, почему это плохо для России
Ефимова снялась с чемпионата России по плаванию на короткой воде
«Сдавали бутылки, чтоб поесть». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Бердыев — не Бесков, ЦСКА — не нытики. Откровения тура РФПЛ
Новости

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме

Самая известная жертва секты «Семья», лидером которой был Чарльз Мэнсон, — актриса Шэрон Тэйт, жена кинорежиссера Романа Полански, которая была убита в 1969 году
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь