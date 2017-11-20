Лукин надеется на здравый смысл МПК при допуске российских паралимпийцев на Игры-2018

«Этот вопрос [отбор российских паралимпийцев на Игры-2018] следует задать осьминогу Паулю (осьминог из океанариума немецкого Оберхузена, безошибочно предсказывавший исходы матчей чемпионата мира по футболу 2010 года — прим. ТАСС), который, к сожалению уже умер. Я не пророк. Если МПК проявить здравый смысл и поймет, что за нарушение допингового законодательства отвечают не страны, не коллективы, не народы, а отдельные люди, то тогда шансы есть», — сказал Лукин.

Он подчеркнул, что возобновление работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нельзя назвать стопроцентным условием попадания паралимпийцев на Игры. «Это условие того, чтобы нормально заработает система борьбы с допингом. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА очень влиятельные организации, но не они решают вопрос допуска или недопуска спортсменов на Игры. Они могут представить свои соображения, а решает МПК, который в ближайшее время проведет совещание, в том числе и по этому вопросу», — добавил Лукин.