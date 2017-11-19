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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Колобков: Россия поедет на ОИ-2018, я уверен. С флагом и гимном

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков дал интервью, в котором его спросили, поедет ли Россия на зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея).

Источник: Reuters

«Мы готовимся. Я уверен, мы поедем. В каком качестве? Сборная России может ехать только в одном качестве — в качестве сборной России», — сказал Колобков в эфире «Матча».

«С флагом и гимном?» — уточнили у Колобкова. «Конечно», — ответил министр спорта.

На вопрос о том, как Россия поступит, если МОК примет решение, что на ОИ-2018 могут поехать только отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом, Колобков ответил: «Я бы не стал фантазировать. Всё-таки я участник пяти Олимпиад. Олимпиада предлагает участие сборных команд стран. Парад участниц, олимпийская деревня, все живут в раскрашенных в цвета национального флага номерах, вывешиваются флаги, играет гимн. Поэтому, честно сказать, я даже такой мысли не допускаю. Для меня это немыслимо. Моё мнение — нельзя ставить спортсменов перед таким сложным моральным выбором. Для каждого спортсмена это тяжелейшая история. Спортсмен готовится к Олимпиаде всю жизнь, для многих это единственный шанс. Я уверен, что спортивные чиновники в МОК и в других организациях прекрасно это понимают. Надеюсь, что они не поставят наших спортсменов перед таким жесточайшим выбором».

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